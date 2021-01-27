華男華埠車中等外賣 提包被搶

市民Eric提供的視頻顯示，圖中畫紅線的白車，並排停車實施搶劫。（記者劉先進 ／翻攝）

屋崙華埠 26日上午又發生搶劫。華人男子在10街一餐廳外停車等外賣，結果被劫匪搶走提包，然後右轉逆行到Webster街逃之夭夭。目擊者Eric和太太剛好開車經過，車載攝像頭遠遠錄下模糊的搶劫場景。車主手機拍下劫匪車牌號，估計已報警。Eric感歎，治安堪憂，他甚至要兼職做保鏢，送客人上車。

Eric說，因為華埠近期治安不好，他不開車，都是讓太太開車過來，到工作地點接送他回家吃飯。此舉也避免停車、上車給歹徒更多可乘之機。剛坐上車沒多久，就聽到太太說有人搶劫提包，他當時還沒反應過來，不知道在哪個方向發生劫案。事後經過太太描述，再加上會看車載攝像頭，瞭解到事情原委。

Eric表示，事發時間為26日上午11時50分。華人男子應是在附近餐館買外賣，所以坐在並排停車的車上等。劫匪有兩個人，乘坐白色車輛，在旁邊車道打著雙閃燈、並排停著。劫匪靠近華人男子車輛，估計是打破後車窗，搶走在座位上的提包，再跳上副駕駛位。右轉到Webster街，逆行逃跑。受害者匆匆出來，用手機拍照，估計是留存檔案，用於報警。「這幫人真是亡命之徒，Webster街是單行道，從10街只能左轉，右轉是逆行。這樣反方向行駛，非常危險，容易撞到其他車輛。劫匪為了逃跑，顧不了這麼多。」

Eric說，最近疫情 反復，華埠近期路面上不見巡警，治安嚴重惡化，商戶普遍擔心影響購物環境和民眾消費慾望。他還給太太買了胡椒噴霧，以備緊急情況下使用。近期有人到所在診所看病，他都會仔細詢問，車子停放在哪裡。若停在稍遠、偏僻的地方，都會送客人過去拿車，兼職當「保鏢」。畢竟兩個人同行，稍微安全一些。「客人在疫情嚴重時還照顧自家生意。作為商戶，也要負責任。」

疫情讓屋崙市府出現6200萬的財政赤字，屋崙警局和消防局要削減預算3000萬，目前全市已基本撤掉巡警。華埠共撤掉3個警員，包括2個巡警和1個專門負責華埠治安的聯絡警員。

屋崙華埠商會主席陳錫澎表示，不僅是華埠，整個屋崙市、阿拉米達縣乃至灣區，都有罪案增多的趨勢。在聖利安住等以前治安較好的區域，罪案也有發生。此前和市府、警局有溝通，近期也會發正式信函給政府部門，希望盡量在罪案頻發的春節保持巡邏警力。而阿拉米達縣警已答應支援華埠，預計會在近期安排警力巡邏。此前，屋崙華埠有慣偷常砸破玻璃，縣警幫忙，數次圍追堵截抓獲嫌犯。

陳錫澎也提醒說，臨近春節，市民也要注意安全常識。比如，取錢結伴而行，別在公共場合一張張數錢露財，也不要低頭玩手機走路。盡量不要違規並排停車，鎖好車門，避免被劫匪盯上。