我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州設「My Turn」疫苗網站 何時何處接種一網打盡

近18萬個貨櫃「拒載」美農產品 寧願空櫃趕回中國

加州失業金遭詐領 410萬人須退錢

編譯組／美聯社沙加緬度26日電
加州審計報告表示，約410萬民眾可能需要退還已領取的失業金。（美聯社）
加州審計報告表示，約410萬民眾可能需要退還已領取的失業金。（美聯社）

最新審計報告指出，為了在疫情期間加速發放失業金加州從去年3月開始暫停執行部分資格審查規定，導致失業金遭數百萬人詐領。

由於失業金申請在疫情高峰期時大量湧入，加州官員決定暫停執行部分費時的資格審查工作，同時停止對已經開始領取失業金的民眾進行每兩個月一次的重新確認。這項措施造成的結果就是：約410萬人必須歸還全部或部分他們已經領取的失業金，無論他們是有意還是無意。

報告指出，在所有領取失業金的人口中，270萬人沒有領取資格，170萬人可能超領。目前不清楚這兩個群體是否有重疊的部分。

這份由加州審計長霍爾（Elaine Howle）26日公布的報告發現，就業發展局（EDD）「沒有明確的計畫」解決失業金申請案的積壓問題，代表他們承受了前所未有的工作量，可能對申請人產生嚴重影響。

報告稱，積壓的案件至少包含1270萬件資格審查，受影響的人約240萬人。依照EDD處理每個案件平均需要30分鐘來算，他們需要超過300萬個小時，或342年，才能處理完所有案件。

霍爾表示，有些人可能是因為不了解失業金領取資格規定而誤領，有些人是EDD職員審查疏忽下的受害者，其他則是有意詐騙。

通常，加州民眾有兩年的時間可以退還超領的失業金，但在某些情況下，包括不涉及詐騙成份，可獲得豁免。不過，審計報告表示，不確定有多少民眾符合豁免條件，因為EDD尚未審查完所有案件。

失業金 加州 疫情

上一則

僑委會推科技諮詢 即時助僑胞防疫

下一則

感謝拜登頒行政命令 羅達倫：有助對抗種族歧視

延伸閱讀

沒失業卻收到1099-G稅表 怎麼辦？

沒失業卻收到1099-G稅表 怎麼辦？
法界促紐森 任命劉弘威為加州檢察長

法界促紐森 任命劉弘威為加州檢察長
加州租客逼遷保護令 將延至6月底

加州租客逼遷保護令 將延至6月底
加州華裔勞工廳長蘇維思 獲任聯邦勞工部副部長

加州華裔勞工廳長蘇維思 獲任聯邦勞工部副部長
每周兼職少於30小時、收入不超過504元 都可獲失業金

每周兼職少於30小時、收入不超過504元 都可獲失業金
高盛分析師喊賣蘋果 估iPhone換機率今年再度下滑

高盛分析師喊賣蘋果 估iPhone換機率今年再度下滑

熱門新聞

舊金山市區天空22日出現一道美麗完整的彩虹。天氣預報說，本周末至下周四，將有三場暴風雨來襲，下周三將會降下本雨季最大的一場雨。（本報記者李晗／攝影）

今年最大暴風雨下周來 大氣河流襲灣區

2021-01-23 00:32
拜登就職典禮中，特勤人員David Cho（右）屢屢出現在電視畫面上。（視頻截圖）

拜登就職典禮 亞裔特勤吸睛

2021-01-21 10:09
加州衛生廳長加利(Dr. Mark Ghaly)19日說，加州的疫情激增浪潮開始減退，最困難的時刻已經過去。(Getty Images)

加州希望終於出現 確診變少、病毒傳播力減慢

2021-01-19 23:09
加州宣布解除居家令，戶外用餐將恢復。（美聯社）

加州解除居家令 大部分縣將重回紫色級 可恢復戶外用餐

2021-01-25 22:58
新總統拜登承諾，在上任100天內為1億美國人接種疫苗。(Getty Images)

目標70%長者！加州衛生廳：65歲以上打疫苗 6月底前完成

2021-01-22 00:57
加州目前疫苗分配與施打情況混亂。(Getty Images)

加州疫苗之亂…90歲預約無門 65歲超車先打

2021-01-23 16:10

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
英辣模伊莉莎白赫莉玩雪 大衣下沒穿…「我無法抗拒」

英辣模伊莉莎白赫莉玩雪 大衣下沒穿…「我無法抗拒」
前白宮資深顧問康威 推特張貼16歲女兒上空裸照惹議

前白宮資深顧問康威 推特張貼16歲女兒上空裸照惹議
上任才六天 聯邦法官叫停拜登「100天不遣返」行政令

上任才六天 聯邦法官叫停拜登「100天不遣返」行政令
鄭爽棄養小孩證據曝光 張恒父揭2孩子下落

鄭爽棄養小孩證據曝光 張恒父揭2孩子下落
1.9兆紓困、廣發1400元…兩黨都不樂意

1.9兆紓困、廣發1400元…兩黨都不樂意