談學區插隊打疫苗 聖縣：疫苗接種程序 基本信賴民眾

Good Samaritan醫院替特定學區教職員插隊打疫苗，引起爭議。（記者李榮／攝影）

新冠肺炎 （COVID-19）疫情嚴峻，疫苗 成為眾人期盼的對抗病毒的希望。但由於目前新冠肺炎疫苗的供應不足，也陸續傳出一些違規接種的事件。日前聖荷西Good Samaritan醫院就爆出，醫院替洛斯蓋圖聯合學區 （Los Gatos Union School District）的教師插隊接種疫苗，引起爭議。

依照加州政府和縣衛生局的規定，疫苗的注射有特定的優先程度排序，目前還未輪到教師注射。依照先傳前出的消息指出，洛斯蓋圖聯合學區曾為Good Samaritan醫院的醫護人員籌款、送餐，學區總監稱與醫院關係密切，因此讓教師接種疫苗，教師們可以預約注射。

聖他克拉拉縣府顧問威廉斯25日指出，目前整起事件還在調查之中，還沒有確定的裁決。然而他強調，疫苗的注射有一定的排程，整件事情也有不同的衡量因素與是否合規。他舉例，疫苗施打的過程中，如果是要給醫療人員注射，聖他克拉拉縣府的系統、或是任何其他的縣府系統，都還是信賴民眾的誠實，不會要求非常詳盡的資料證實。然而，如果是做假（自稱是醫療人員但不是），則恐怕是犯罪行為。