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放寬避疫令…從150哩外進入聖他克拉拉 仍須隔離10天

記者李榮／聖荷西報導
雖然防疫規定整體來說較為放寬，但聖他克拉拉縣依然要求，離開150英哩以上的民眾（例如到Lake Tahoe滑雪），回到聖縣時必須隔離十天。（本報檔案照片，記者李榮攝影）
雖然防疫規定整體來說較為放寬，但聖他克拉拉縣依然要求，離開150英哩以上的民眾（例如到Lake Tahoe滑雪），回到聖縣時必須隔離十天。（本報檔案照片，記者李榮攝影）

加州取消居家避疫命令，聖他克拉拉縣也立即跟進，放寬原本的限制，但依然還是在嚴格的紫色等級內。除了州的規定以外，聖縣還依然保留一些在地的要求，例如規定曾到150哩以外的人，必須強制自我隔離十天。

依照聖他克拉拉縣的規定，除了少數必要因醫療工作必須的旅遊出差以外，大多數從150英哩之外進入縣內的人，回到聖他克拉拉縣之後必須強制自我隔離十天。聖他克拉拉縣府先前解釋，會決定選在「150」英哩，是因為許多人原本就必須要跨縣工作、移動，或者本身就住在其他的縣市，而150英哩應該是一個合理的數字，是一個「甜蜜點」，不會影響到正常與必要的工作族群。

聖他克拉拉縣府也強調，疫情的威脅依然存在，除了150英哩的旅行隔離限制以外，聖縣的住宿設施強制性指令仍然有效。也就是說，聖他克拉拉縣旅館等住宿設施，並不會為休閒、觀光等非必要出行者，提供住宿服務。為此呼籲民眾還是要避免不必要的旅行，尤其是目前全球和美國國內，已經傳出新冠肺炎（COVID-19）病毒變異株。

此外，聖他克拉拉縣府也指出，大多數可以對外開放室內營運的企業，依然必須限制可容人數為20％。而民眾如果平時要聚會，現在聖縣允許「最多三個家庭」在戶外進行聚會。大型戶外政治、宗教或儀式聚會，或是州政府所特別允許的大型活動，上限則是200人。然而，任何室內聚會仍然是被禁止的。

聖他克拉拉縣府提醒，民眾對於相關規定有疑惑的話，可以上聖縣的網站。有關新冠檢測問題，可參閱www.sccfreetest.org。有關疫苗資格和疫苗分配的訊息，請參閱www.sccfreevax.org

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