聖他克拉拉縣 開放戶外用餐、個人護理服務等

聖他克拉拉縣舉行臨時記者會，介紹放寬後的最新防疫規定。（記者李榮／攝影）

加州 政府25日宣布取消區域性的居家避疫命令，聖他克拉拉縣也跟進放寬規定，聖縣將回到「紫色風險」等級。聖他克拉拉縣府25日召開臨時記者會，宣布即日起開放包括戶外用餐、個人護理服務等活動；不過，衛生局依然強調，當前疫情 仍非常嚴重，希望民眾繼續防疫，盡量少群聚，而企業也要盡可能讓員工繼續待在家中工作。

聖他克拉拉縣等於是重回加州「更安全的經濟藍圖」中的紫色風險等級，並保留了一些本地的限制。包括戶外用餐、個人護理服務、職業運動、大學運動賽事、成人與青少年體育活動被允許恢復進行。但是聖縣強制性旅行檢疫並未解除，回到聖他克拉拉縣的民眾仍須自我隔離。

聖他克拉拉縣強調，企業和個人必須同時遵守「州」和「聖他克拉拉縣」衛生官員的命令。如果兩者之間有衝突，則必須遵循其中較更嚴格的命令。

聖他克拉拉縣衛生局長柯迪（Sara Cody）指出，聖他克拉拉縣的新冠肺炎（COVID-19）傳播率還是非常高，「我們一直以來的共同努力，已經挽救了許多生命，並避免了醫療系統的崩潰。然而，我們依然呼籲所有居民保持警覺。當您離開家時，都要隨時戴上口罩，與同住一起以外的任何人接觸，必須保持至少六英尺的距離，並且在輪到您時，請去接種疫苗。」

聖縣法律顧問威廉斯（James R. Williams）指出，最近的疫情狀況稍有進步，加護病房的空床率有所增加，「但是跟（疫情）之前比起來，還是差距非常的巨大。」他認為，民眾減少外出與群聚是讓減緩病毒傳播的關鍵之一，「在聖誕節 假期、新年假期，我們觀察到較少的群聚情況。」

在重回紫色風險等級之後，聖他克拉拉縣的戶外用餐可以恢復，但還是須遵循用餐強制指令。室內用餐則還是不開放。酒吧、釀酒廠、蒸餾廠和酒館，只能在戶外營業，而且必須是要在跟用餐相同的交易中，才能提供酒精飲料。

個人護理服務可以在室內和室外恢復營運，但需遵守強制性個人護理服務指令。職業和大學體育活動可以恢復，但必須遵守最新的大學和職業運動員強制性指令。成人娛樂體育活動可恢復，可是須遵循新的群聚強制指令，包括指令中的特定規則。青少年體育活動也可以恢復，但須遵守適用於這些活動的州政府指引，以及聖縣服務兒童或青少年計畫的強制指令。