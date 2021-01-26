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僑路基金會 捐千件防護服

本報訊
聖縣議員李洲曉(左二)與僑路基金會代表向聖谷醫療中心捐贈防護服。(僑路基金會提供)
聖縣議員李洲曉(左二)與僑路基金會代表向聖谷醫療中心捐贈防護服。(僑路基金會提供)

僑路基金會長袁文、聖他克拉拉縣議員李洲曉(Otto Lee)和CBPC營運長Edwin Yim，日前向聖他克拉拉谷醫療中心基金會(VMC)捐贈1000件防護服。

僑路基金會表示，新當選聖他克拉拉縣議員李洲曉甫上任，就關注聖縣居民接種疫苗的情況及一線醫護人員的安全。僑路基金會最近透過義工收到Edwin Yim和Maggie捐贈的千件防護服，希望透過僑路基金會捐給醫療機構。僑路基金會透過顧問朱偉人，決定由縣議員李洲曉出面協調，將此千件防護服捐給聖谷醫療中心基金會。

李洲曉表示，這項捐贈將大大保護護士和一線工人。他指出，聖縣衛生系統有望達到每周為3萬多名居民接種疫苗的能力。 「在我們等待達到整個社區更高水平的疫苗覆蓋率和保護水平的同時，我們可以共同幫助改變大流行的過程，我們也將共同看到這場大流行病的終結。」

他呼籲民眾繼續保持社交距離，每當離開家時要戴上口罩，除必要的活動外，請留在家中。聖縣政府網站縣sccfreevax.org上提供了有關疫苗資格以及預約時間的最新信息。

VMC基金會首席執行官懷爾德（Chris Wilder）表示，這項捐款將增加VMC基金會在全縣範圍內抗擊COVID-19的捐款力度。

袁文表示，去年僑路基金會共捐贈了100批PPE個人防護設備給一線醫護人員，也在網上舉辦了61場講座。未來仍會繼續服務社區。

Edwin Yim表示，華裔在疫情中不分你我一起抗疫，希望很快能恢復到正常生活。

疫苗 社交距離 疫情

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