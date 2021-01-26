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觸媒轉化器竊案頻傳 警籲民眾留意

記者李榮／密爾比達報導
觸媒轉化器的竊案頻傳，希望民眾提高警覺。(本報檔案照)
觸媒轉化器的竊案頻傳，希望民眾提高警覺。(本報檔案照)

即使新冠肺炎（COVID-19）疫情依然持續，但竊案也持續在社區傳出。南灣警方指出，近來觸媒轉化器（catalytic converter）竊案頻傳，呼籲民眾注意。

密爾比達警方就指出，23日清晨時，一名員警發現一台形跡可疑的汽車在住宅區行駛。警方上前攔停後，發現車上有四名乘客。警方在車上發現兩個剛被切割下來的觸媒轉化器，以及多個電動切割工具。警方調查後，找到其中一位受害者，並將觸媒轉化器還給受害人。

警方指出，車上的四人中，其中一人是31歲的聖荷西女性居民。她已經背負四項重罪逮捕令，以及多項罪名，保釋金總額為11萬5000美元。她被逮捕後，被送聖他克拉拉拘留所

車上其餘三人分別為一名55歲男性、一名37歲男性，以及一名30歲的男性，都是聖荷西居民。三人並未被拘留，但檢察官已對三人提出刑事控罪。

警方表示，近來在灣區觸媒轉化器的竊案明顯增加。由於催化轉化器含有貴金屬，因此容易遭竊賊盯上，轉售牟利。竊賊通常是鑽到車下，將觸媒轉化器切下，其中豐田的Prius就最常受害的車型。

密爾比達警方呼籲，民眾應該盡可能將車輛停放在車庫中。此外，建議也可以裝設監控攝像頭，以及照明燈光，讓住家附近能夠有充足光線。民眾也可以加入「NextDoor」或者「Ring Neighbors Community」等社區網路，守望相助，提高警覺。

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