加州租客逼遷保護令 將延至6月底

加州決定延長實施逼遷保護令到6月底。（Getty Images）

加州 州長紐森（Gavin Newsom）與加州參眾兩會議長達成協議，將延長加州租客 逼遷保護令到6月底，並將使用聯邦撥出的紓困金 ，支付80%租客積欠的租金。

即將於2月1日到期的加州逼遷保護令規定，房東不得驅逐受疫情影響而無法在去年3月到8月間繳交房租的租客。同時，租客必須簽署一份「困苦聲明」（declaration of hardship），說明自己的經濟狀況受到疫情的影響，但是必須支付去年9月1日到今年1月31日期間至少25%的租金，才能符合受保護資格。

這項協議是由加州州長紐森、加州眾議會議長藍登（Anthony Rendon）和加州參議會臨時議長艾金斯（Toni Atkins）共同達成，加州參眾議會將於26日投票表決提案。

更新後的保護令，不但會延長實施到6月底，還會使用國會最近批准給加州的26億元租客紓困金，為租客支付最多80%的積欠租金，但前提是房東必須豁免租客積欠的其餘20%租金，而且承諾不會逼遷租客。如果房東拒絕這項交易，加州只會為租客支付25%的積欠租金，以幫助他們符合受保護資格。

不過，聯邦租客紓困金僅適用於符合某些資格要求的民眾，包括家庭收入不能超過居住地中位數收入的80%，這意味著中高收入家庭無法受惠於這項提案。而家庭收入不超過居住地中位數收入50%和失業至少三個月的民眾，可以優先使用紓困金。

根據非牟利的費城聯邦儲備銀行（Federal Reserve Bank of Philadelphia）去年10月的分析，加州租客積欠的租金高達17億元，但聯邦發給民眾的失業津貼已將這筆債務減少為4億元，數據顯示，加州目前平均每個租房家庭積欠的房租約4500元。