我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診2529萬例 死亡破42萬人

加州解除居家令 大部分縣將重回紫色級 可恢復戶外用餐

加州租客逼遷保護令 將延至6月底

編譯組／美聯社沙加緬度25日電
加州決定延長實施逼遷保護令到6月底。（Getty Images）
加州決定延長實施逼遷保護令到6月底。（Getty Images）

加州州長紐森（Gavin Newsom）與加州參眾兩會議長達成協議，將延長加州租客逼遷保護令到6月底，並將使用聯邦撥出的紓困金，支付80%租客積欠的租金。

即將於2月1日到期的加州逼遷保護令規定，房東不得驅逐受疫情影響而無法在去年3月到8月間繳交房租的租客。同時，租客必須簽署一份「困苦聲明」（declaration of hardship），說明自己的經濟狀況受到疫情的影響，但是必須支付去年9月1日到今年1月31日期間至少25%的租金，才能符合受保護資格。

這項協議是由加州州長紐森、加州眾議會議長藍登（Anthony Rendon）和加州參議會臨時議長艾金斯（Toni Atkins）共同達成，加州參眾議會將於26日投票表決提案。

更新後的保護令，不但會延長實施到6月底，還會使用國會最近批准給加州的26億元租客紓困金，為租客支付最多80%的積欠租金，但前提是房東必須豁免租客積欠的其餘20%租金，而且承諾不會逼遷租客。如果房東拒絕這項交易，加州只會為租客支付25%的積欠租金，以幫助他們符合受保護資格。

不過，聯邦租客紓困金僅適用於符合某些資格要求的民眾，包括家庭收入不能超過居住地中位數收入的80%，這意味著中高收入家庭無法受惠於這項提案。而家庭收入不超過居住地中位數收入50%和失業至少三個月的民眾，可以優先使用紓困金。

根據非牟利的費城聯邦儲備銀行（Federal Reserve Bank of Philadelphia）去年10月的分析，加州租客積欠的租金高達17億元，但聯邦發給民眾的失業津貼已將這筆債務減少為4億元，數據顯示，加州目前平均每個租房家庭積欠的房租約4500元。

加州 租客 紓困金

上一則

屋崙撤走華埠3警員 治安堪憂 陳錫澎促縣警支援

下一則

舊金山市長布里德宣布：戶外用餐1/28重啟

延伸閱讀

加州調整下階段接種疫苗對象 重點將在年齡不是職業

加州調整下階段接種疫苗對象 重點將在年齡不是職業
加州解除居家令 大部分縣將重回紫色級 可恢復戶外用餐

加州解除居家令 大部分縣將重回紫色級 可恢復戶外用餐
大解禁！南加美甲理髮即日重開 餐館戶外用餐29日回歸

大解禁！南加美甲理髮即日重開 餐館戶外用餐29日回歸
檢測點改為注射點 洛杉磯須承擔風險

檢測點改為注射點 洛杉磯須承擔風險
加州百萬家庭欠租 面臨逼遷

加州百萬家庭欠租 面臨逼遷
14名退休法官致函紐森 促任命劉弘威為加州檢察長

14名退休法官致函紐森 促任命劉弘威為加州檢察長

熱門新聞

舊金山市區天空22日出現一道美麗完整的彩虹。天氣預報說，本周末至下周四，將有三場暴風雨來襲，下周三將會降下本雨季最大的一場雨。（本報記者李晗／攝影）

今年最大暴風雨下周來 大氣河流襲灣區

2021-01-23 00:32
拜登就職典禮中，特勤人員David Cho（右）屢屢出現在電視畫面上。（視頻截圖）

拜登就職典禮 亞裔特勤吸睛

2021-01-21 10:09
陳子平教授已經接種第一針疫苗。（陳子平提供）

疫苗誰不該打？有效多久？舊金山加大傳染病學教授解惑

2021-01-18 00:19
加州衛生廳長加利(Dr. Mark Ghaly)19日說，加州的疫情激增浪潮開始減退，最困難的時刻已經過去。(Getty Images)

加州希望終於出現 確診變少、病毒傳播力減慢

2021-01-19 23:09
加州目前還有約200萬劑疫苗還未使用。（Getty Images）

加州尚有200萬劑疫苗 為何稱不夠用？

2021-01-18 14:47
專家指出，必須在出現更多變種病毒前讓民眾接種疫苗。（美聯社）

新冠變種病毒遍及加州 醫：疫苗急需擴大接種

2021-01-18 23:13

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
謎一樣的陳淑樺 人間蒸發匆匆23年

謎一樣的陳淑樺 人間蒸發匆匆23年
支持彈劾川普後 共和黨眾議員錢尼遭同僚清算

支持彈劾川普後 共和黨眾議員錢尼遭同僚清算
川普遭控觸犯美國憲法薪酬條款 最高法院不受理

川普遭控觸犯美國憲法薪酬條款 最高法院不受理
中美「跪下的警察」 被媒體拿來對比火了

中美「跪下的警察」 被媒體拿來對比火了
巴西足球隊參賽遇死劫！飛機起飛瞬間墜毀 6人全罹難

巴西足球隊參賽遇死劫！飛機起飛瞬間墜毀 6人全罹難