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屋崙撤走華埠3警員 治安堪憂 陳錫澎促縣警支援

記者劉先進／屋崙報導
屋崙華埠從1月4日起撤掉2個巡警和1個聯絡警員，近期罪案頻發。（記者劉先進／攝影）
屋崙華埠從1月4日起撤掉2個巡警和1個聯絡警員，近期罪案頻發。（記者劉先進／攝影）

屋崙華埠商會25日下午舉行「與商會有約」線上會議。商會執行主任陳巧倫（Jessica Chen） 表示，因為疫情、市府收入減少，警局削減預算，全市的街頭巡警幾乎全部砍掉。1月4日起，警局已撤掉華埠三個警員，包括兩個巡警，一個專門負責華埠治安的聯絡警員蒲梅（音譯，Mae Phu），華埠近期罪案增加可能與此關聯。而商會主席陳錫澎表示，除了要求屋崙保持適當警力，還將請求阿拉米達縣警支援。

屋崙華埠近期罪案明顯增多，本報數次獨家報導。屋崙華埠21日一天出現至少3起搶劫。中午12時30分在9街夾Franklin街有嫌犯搶劫，但有幾個非裔齊心協力將嫌犯趕走。16日下午3時20分，華埠9街發生一起持槍搶劫案，非裔劫匪搶走亞裔男子的皮包。男子抓住不肯放，劫匪跳上同夥車想逃離，還不斷擊打男子右手，導致其受傷。有華人女性目擊者表示，本來打算用手機拍照，但駕駛位上的劫匪用槍指著自己，她嚇得彎腰躲避。警方也正在調查中。

1月5日中午，在華埠的中山大廈門口，華婦行走在路上，被患有精神病的人，用火焰槍噴射，打中後腦，頓時頭破血流，場面嚇人。嫌犯逃之夭夭，幸好藉助大樓、商戶的攝像頭，警方在一小時內抓獲嫌犯。

陳巧倫表示，疫情導致屋崙市府收入大幅降低（註：屋崙面臨6200萬的財政缺口，去年12月決定削減3000萬消防局和警局的預算）。屋崙警局幾乎將路面巡警全部砍掉，華埠大受影響，3個警員全部撤掉，包括2個巡警和1個專門負責華埠的聯絡警員。再加上即將來到農曆新年，有一些不法分子盯上了華埠社區，以為有機可乘，可以搶劫現金或珠寶。希望華人在外時，財不外露，到了稍微偏僻的停車處，也要留意四周情況，同時遇到罪案要馬上報警，方便警方記錄數據，分析罪案趨勢，以調配警力。

屋崙華埠商會主席陳錫澎說，考慮到以往農曆新年罪案增加的趨勢，他已經要求市府、警局保持華埠巡邏警力，而且正在撰寫正式信件，準備遞交給市府，再次強調保持警力的重要性。商會正在與阿拉米達縣警溝通，希望他們也能調配人手幫忙維護華埠治安。

圖為華埠21日發生搶劫時，警方詢問現場。（市民供圖）
圖為華埠21日發生搶劫時，警方詢問現場。（市民供圖）

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