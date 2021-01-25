疫苗該不該打？ 華運會29日線上講座

在加州公共衛生部擔任醫院緊急準備聯絡官18年的趙國華，將分享疫苗的相關知識與防疫措施。（趙國華提供）

新冠肺炎（COVID-19）疫情 嚴峻，灣區居家避疫已超過10個月，所幸最近疫苗 開始分批施打，露出一些曙光。然而，礙於疫苗的上市時期還很短，大家對於施打經驗及防疫 相關知識也不足，因此金山灣區華人運動會決定舉辦疫苗講座，邀請近20年資歷加州公共衛生部醫院緊急準備聯絡官趙國華（Kevin Chao）主講，向僑胞分享疫苗的相關知識與防疫措施，並且解答大家對於疫苗接種及注射後可能會有的各項疑慮。

趙國華是耶魯大學碩士、博士、博士後，在加州公共衛生部擔任醫院緊急準備聯絡官18年。他也是金山灣區華人運動會的前主任委員。講座將於1月29日晚間7時至9時舉行，主題包括新冠肺炎疫情症狀、防護方法、現在疫情情況、疫苗種類、現有疫苗介紹、施打疫苗注意事項、變種病毒等主題。另外，還有現場問題解答。

金山灣區華人運動會前主委、執行顧問呂玉貞指出，華運會是凝聚海外僑胞的平台，在新冠肺炎疫情嚴峻的時刻，華運會與北加州地區所有僑胞必須一起共同守護社區、加強防疫。現在疫苗逐漸上市，很多僑胞都希望能了解更多疫苗的情況，因此華運會舉辦疫苗講座，希望大家能有正確的疫苗施打與防疫觀念。

她進一步指出，大家必須要先把自己照顧好，才能保護周遭家人與朋友的健康，也幫忙減輕第一線醫護及防疫人員的工作。期待疫情早日得到控制、解除警報，大家一起再度實體聚會，在華運運動場相見。

講座時間：1月29日（周五）下午7時9時。講座形式：線上視訊。

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活動聯絡人：陳思如[email protected]；408-507-8555。奚藻勳[email protected]；408-966-2816。呂玉貞[email protected]；510-673-1498。