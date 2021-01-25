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電動車、火箭後 馬斯克下一步瞄準電信業

編譯組╱灣區24日電
馬斯克下一步將涉足電信業，SpaceX旗下電信網路服務公司Starlink發射衛星，提供偏遠地區頻寬服務。(圖取自網路)
馬斯克下一步將涉足電信業，SpaceX旗下電信網路服務公司Starlink發射衛星，提供偏遠地區頻寬服務。(圖取自網路)

馬斯克本月成為全球首富。他顛覆全世界汽車產業，並透過可重複使用火箭創新航太產業。現在，他將目光投入由老牌產業主導的另一項業務：電信業。

馬斯克的「太空探索技術公司」（SpaceX）已為旗下電信網路服務公司Starlink發射了1000多顆衛星，正與英、美、加拿大等早期客戶簽約。SpaceX已告訴投資人，Satrlink正在爭取一個價值1兆元的市場，由網路、海上服務、中國與印度需求及鄉村客戶組成。

Starlink比傳統衛星更接近地球，促使SpaceX可在北美與英國廣大地區提供服務。隨著SpaceX發射更多衛星，覆蓋範圍將不斷擴大。不過，Starlink也面臨大量競爭。儘管民眾普遍認為光纖價格昂貴，無法鋪設在偏遠及鄉村地區，但5G、6G通訊技術進步，臉書與其他公司也正在開發創新通訊服務技術。

總部位在加州的SpaceX為全球衛星營運商，去年成為第一家將太空人送往國際太空站的私人企業、創造歷史。旗下Starlink則代表著SpaceX首次跨足真正面向消費者的產品。目前，Starlink正加速迎接2021年擴展業務，招聘軟體工程師、客服經理、銷售總監及地區經理。喜歡特斯拉汽車的消費者及散戶投資人愛屋及烏，許多人在臉書、Reddit、推特群組分享Starlink使用經驗。

去年12月，聯邦通訊委員會提供SpaceX公司8.855億元經費，目標是為超過1000萬鄉村地區美國居民帶來頻寬。SpaceX將專注在35個州，包括阿拉巴馬州、愛達荷州、蒙大拿州與華盛頓州。

華盛頓州頻寬辦公室主任艾利特（Russ Elliot）表示，不能持續投錢在老舊基礎建設，透過Starlink，可在任一處連線，在偏遠地區架設網路，成本已不再是太大問題，其提供電信通訊技術成為另一種選擇。

SpaceX 太空 馬斯克

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