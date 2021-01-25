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周知方 冀在父母家鄉北京冬奧奪牌

記者黃少華／灣區報導
站上冬奧會領獎台一直是周知方的夢想。（Getty Images）
站上冬奧會領獎台一直是周知方的夢想。（Getty Images）

最近結束的2021年全美花樣滑冰錦標賽上，灣區華裔名將周知方（Vincent Zhou）以總分291.38分（短節目107.79分+自由滑183.59分）獲得銀牌，同時獲得今年世錦賽的參賽資格。周知方期待，2022年在父母和祖父母的家鄉北京贏得個人首枚冬奧會獎牌。

2018年2月在平昌，周知方首次參加冬奧會。他在短節目中完成了勾手四周跳，成為首位在冬奧會完成這一高難度動作的運動員。他在這屆比賽獲得男子單人滑第6名。

2018年和2019年兩屆世錦賽冠軍陳巍（Nathan Chen）、2014年和2018年兩屆冬奧會冠軍羽生結弦，兩人在北京冬奧會瓜分金、銀牌將是大概率事件。

曾於2019年世錦賽摘得銅牌的周知方有望在北京冬奧會爭奪銅牌。對手包括：2018年冬奧會亞軍宇野昌磨和第四名金博洋、2018年世錦賽季軍科爾亞達、2020年大獎賽總決賽銅牌獲得者阿莫茲等人。

接受國際奧委會奧林匹克頻道專訪時，周知方表示：「我有在世界舞台獲得獎牌的能力。我能（在世錦賽）獲得獎牌，為什麼不能在奧運舞台上獲得獎牌呢？」

談到對北京的感情，周知方說：「我的父母和祖父母都來自北京。我四個祖父母仍然住在北京。我會把北京稱為第二故鄉。我也知道我在中國擁有龐大的粉絲群。他們對我非常支持和關心。我很高興能有機會在他們面前表演。我真的希望在父母和祖父母的家鄉（贏得冬奧會獎牌）。我能做到這一點。」

2020年春季，周知方轉到科羅拉多州Springs基地訓練。為提升節目內容分，他跟隨一名芭蕾舞老師學習。隨著新冠疫情大流行，面對面學習不得不停止。他選擇與自己的編舞Lori和Misha以視頻通話方式遠程討論節目編排。他強調從細節入手呈現一套技術與藝術盡可能完整的節目。

上一次腳踝受傷對周知方產生很大困擾，限制他完成薩霍夫跳躍和任何左腳起跳動作的能力。他堅持不懈且全力以赴地逐步恢復高難度跳躍的能力，包括阿克塞爾三周半跳和兩到三次勾手四周跳。他說，對於一組連跳中兩次跳躍間的步伐轉換以及旋轉動作，還需要加強學習並不斷總結經驗。

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