入圍少年諾獎 張濟杭提前獲哈佛錄取

舊金山高中生張濟杭入圍「雷傑納隆科學獎」，已經獲得哈佛大學提前錄取。（取自Society for Science）。

被譽為是少年諾貝爾獎、科學界的超級盃的「雷傑納隆科學獎」（Regeneron Science Talent Search），公佈了本年度的決賽40強入圍 。舊金山的華裔高中生張濟杭（Jessica Zhang）成功入選。她目前也已經獲得哈佛大學提前錄取。

雷傑納隆科學獎是Society for Science機構的科技競賽，以前被稱為是Westinghouse科學獎和英特爾科學獎，是美國 歷史悠久、享譽盛名的高中生科學研究獎項。高中生參賽者通過提交自己的研究報告、論文參與比賽。

40位的高中生決賽入圍者都將獲得2萬5000元的獎學金。今年3月時比賽會公佈最終前十名和獲勝者，最高的獎金高達25萬。

張濟杭表示，自己能夠入圍感到非常激動。她形容40人入圍者強手如雲，對於自己最終能否取勝並沒有太多想法，但是她也期待3月份的頒獎盛事，相信會是非常有趣的一周。她研究的課題是「切觸幾何」（Contact geometry）。

張濟杭就讀於舊金山私立學校「Proof School」，是一所專注於數學教育 的小學校。她現在是12年級生，即將在今年畢業。她表示，學校很小，整一個年級只有11人。低她一個年級的那一屆，就有20多人，但相比於其他學校同樣是非常少。因為學校平時專注於數學的教育，一般整一個下午都會上數學課，上午則是其他科學、文學、歷史等等的課程。

因為這所高中以數學教育聞名，張濟杭說，在申請的時候，學生不一定要數學多好多優秀，但是學校會希望入學的學生要熱愛數學。

因為現在很多大學還沒有「放榜」，所以張濟杭申請的很多學校還沒有發出錄取結果。但是她已經獲得哈佛大學的提前錄取。她表示，自己非常渴望去到東岸生活，也申請了另一所常青藤名校普林斯頓大學。「我很喜歡加州，但是也希望體驗東岸下雪的生活。」

至於大學會讀的專業，她表示自己會修讀數學系，可能會輔修英文文學，強調平時也很喜歡閱讀。

在灣區土生土長的張濟杭，初中就讀於聖馬刁縣的Bayside。她的父母是北京大學化學專業的同學，後來留學美國之後來到灣區工作便留下。

「我的爸媽來自濟南人和杭州人，這就是我的名字的來源。」張濟杭說。