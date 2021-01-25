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朱光宇：拜登政府將和中國聯手降碳排 應對氣候變遷

記者劉先進／柏克萊報導
作為拜登女性助選團成員，華人朱光宇（右）見過拜登（左）兩次。她認為，預計拜登政府會在新能源產業上加大和中國合作的力度，降低碳排放，共同應對氣候變化危機。（朱光宇供圖）
作為拜登女性助選團成員，華人朱光宇（右）見過拜登（左）兩次。她認為，預計拜登政府會在新能源產業上加大和中國合作的力度，降低碳排放，共同應對氣候變化危機。（朱光宇供圖）

曾作為拜登女性助選團成員，美國加州宇傑咨詢公司總裁、全球物聯網大會聯席主席朱光宇（Christina Zhu-Weaver）表示，預計拜登政府會在新能源產業上加大和中國合作的力度，降低碳排放，共同應對氣候變化危機。

朱光宇是促進青少年創新和領導力的非營利組織Y-labs聯合創始人。經常和中國汽車行業、特斯拉高層有溝通，也是中美兩地的產業計畫顧問，致力於推動中美新能源、高科技產業的交流。

作為助選團成員，朱光宇見過拜登兩次。她印象中的拜登，謙遜而彬彬有禮。拜登會和活動上每個人交流，抱著人拍照，風格平易近人。「他曾經說過，美國不是因為強大而成為榜樣，而是因為成為榜樣才強大。這句話很打動我。」

朱光宇分析，拜登就職總統後，美國原則不會變，比如尊重智慧產權，積極加大和中國的高科技產業交流。在氣候變遷、新能源產業上，雙方應有很大的合作空間。「美中兩國都在同一個地球上，均面臨氣候變遷挑戰，比如加州的山火越來越嚴重，居民深受其害。拜登上台後，馬上就簽署行政命令，重新加入巴黎氣候協定。中國也希望降低碳排放。拜登也支持新能源產業發展，雙方可以竭誠合作。」

朱光宇說，他見過一些新能源專家，也與中國有很好的交流，認為美國可以學習中國的經驗。雙方在尊重智慧產權的原則下，會有很多合作和機會。大家可以坐下來，相互尊重，共同學習。「比如說，中國在政策和基礎設施上支持鋪設電動車充電樁，方便電動車普及。而美國政府支持力度薄弱，幾乎靠特斯拉等企業的單打獨鬥。在電動車的售後服務、維修和電池的回收等問題上，需要共同研討，減少污染。新能源產業要成功，國家間須合作。特斯拉如今在中國比較成功，既有美國的創新技術，也因為中國市場龐大（註：中國幾乎占到全球電動汽車銷量的半壁江山）。」

朱光宇認為，在應對氣候變遷的情況下，美、中兩國的產業都需要從傳統產業轉型到新能源綠色產業，進而帶來人口結構的變化，知識的變化。很多人要再教育，政府也需探索。無論是產業變革，還是再教育行業的升級，美中兩國均可互相借鑒經驗。

中國 拜登 美國

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