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2天2家 Align總部遷亞歷桑納州

編譯組╱矽谷22日電
總部設在聖荷西的醫療設備生產商Align Technology22日宣布，將公司總部遷到阿利桑納。(Getty Images)
總部設在聖荷西的醫療設備生產商Align Technology22日宣布，將公司總部遷到阿利桑納。(Getty Images)

去年下半年開始爆發的科技公司出走潮，在2021年繼續發展。總部設在矽谷聖他克拉拉市的數據分析公司Digital Realty21日宣布將總部遷到德州奧斯丁。22日又有一家矽谷科技公司宣布出走，將位於聖荷西的總部遷到亞歷桑納譚普市(Temple)。

醫療設備生產商「Align Technology」創辦於1997年，2018年的收入達20億元，所生產的醫療設包括著名的Invisalgn矯正裝置，以及3D數位掃描器等。

Align發表的聲明說，他們將總部搬離矽谷，主要是阿利桑納的生產成本比矽谷低，稅率也比加州低，但是他們仍把公司的創新部門留在矽谷，並且將他位於北聖荷西的園區改建為一個技術創新中心。

Align這次出走，揭示一個矽谷科技公司出走的一種新模式：將負責營運的人員和工作，搬到矽谷以外成本較低的地位，另一方面則把技術研發和創新的工作留在矽谷。這種新的模式預計將會被更多科技公司所採用。

去年從矽谷出走的老牌科技公司惠普(HP Enterprises)也是將總部搬到德州，以節省成本，但另一方面又把技術創新的工作仍然保留在矽谷。

Ailgn說，150名管理人員會先搬到阿利桑納，包括了公司執行長、財務長、首席法律顧問、以及人資部主管。Align去年已在北聖荷Plumeria街購入一棟8萬8000平方呎的辦公室，將會作為技術研發之用。

矽谷 德州 聖荷西

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