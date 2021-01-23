矽谷出走潮 李卡多：為加州法律上了一課

李卡多對科技公司遷出矽谷發表聲明。(本報檔案照)

李卡多22日發表聲明表示，惠普和Align Technologies這兩家矽谷 老牌公司的模式具有啓示。兩家公司都在投資且擴大了他們在聖荷西 的技術員工的規模，但同時決定將總部和高級管理人員遷出加州 。「這給我們在州立法機構的朋友們上一課。」

李卡多在Align Technologies公司將總部遷至亞歷桑納州的消息發布後，發表這項聲明。Align Technologies在日前宣布，將在亞歷桑納州建立全新的全球總部，但仍將保持在聖荷西的創新產品和營銷組織中心。在此之前，矽谷還發生了其他大型科技公司總部搬遷的行為，其中包括惠普（Hewlett Packard Enterprises）公司在去年將總部遷出矽谷。

李卡多說：「公司仍然希望聘用我們的高技能人才。但他們不想受制於加州的司法或法規。最重要的是，他們不必這樣做」。

Align Technologies公司執行長霍甘（Joe Hogan）表示，將總部遷出聖荷西是為了實現更高的運營效率。「在亞歷桑納州能實現更高的長期運營效率，並有良好的企業運營環境，低生活成本和整體生活質量。」霍甘表示。