聖縣種族癒合日 牧師：承認種族歧視存在才能療傷

聖縣舉辦種族癒合日活動。(視頻截圖)

聖他克拉拉縣日前舉行了「通過正義、真相和公平治癒創傷:黑人的生命是神聖的」(Healing through Justice, Truth, and Equity: Black Lives are Sacred)社區活動,邀請青年社區活動家、民選官員和社會正義社區領袖,共同紀念聖縣的第二屆全國種族癒合日。

來自灣區 原住民社區的魯迪格(Marcus Rodrigues)表示,希望美洲原住民的傳統與文化能夠被尊重。「這裡是原住民自古的家園,我們慷慨的分享給了所有之後來的人們。加州只有 200年的歷史,但是我們祖祖輩輩生活在這裡。我們美洲原住民是勇敢的人民,我們是種族滅絕行動下倖存者,是警察暴力的倖存者,倖存在這一片我們祖先就生活的灣區。」

聖荷西╱矽谷全國有色人種促進會(NAACP)代表摩爾牧師(Pastor Jethroe Moore)表示,要進行治癒與療傷過程,第一步就是先要意識到種族歧視 是系統性存在與這個國家之中。「沒有先認知到種族主義 是體系性的充滿在我們的社會之中,就無法真正開始進行治癒療傷。」

摩爾強調,必須存在與整個體系中的針對少數族裔的經濟,教育等的機會不平等。同時也對全面的支持地方的少數族裔組織以及對充滿了種族主義的司法體系進行改革。

聖他克拉拉縣議員查維茲(Cindy Chavez)表示,希望將聖縣的種族治癒日活動向全國推廣。