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山景城疫苗中心 日接種千人 護理、75歲以上優先

記者陳程威╱山景城報導
山景城市長龜井介紹新開設的疫苗接種站。（視頻會議截圖）
山景城市長龜井介紹新開設的疫苗接種站。（視頻會議截圖）

山景城社區中心22日正式從休閒娛樂場所轉變為大規模疫苗接種中心，目標是每天向1000人提供新冠疫苗。聖他克拉拉縣衛生系統將在市工作人員的支持下，在201 S. Rengstorff Ave的山景城社區中心運營僅接受預約的疫苗接種點。這是聖縣最近幾周快速建立的第三個社區疫苗接種點。

聖他克拉拉縣下屬的醫療機構已經為聖縣居民施打了近6萬劑新冠疫苗。山景城市長龜井（Ellen Kamei）表示，「山景城已經準備好，並通過與縣府的合作，將使山景城居民和其他在聖縣北部附近工作和生活的人更方便地接種疫苗。」

選區在聖縣北部包括山景城的縣議員史密提恩（Joe Simitian）表示，他的選區有大量的低收入居民使用加州醫保，是該縣所有地區中老年人比例最高的。在這個疫苗接種中心設立之前，在聖縣北部沒有縣屬的疫苗接種中心。

史密提恩表示，所有無醫保居民都可以在新設立的疫苗接種中心接種疫苗，包括無力支付醫療保險的服務部門工作人員和選擇不投保的人。他說：「我們需要在縣北部有一個地方來服務這個地區的人們。知道這個中心很快開始運作並且可以每天提供 1000個疫苗接種名額，這是非常令人高興的。」

山景城的疫苗接種中心將逐步開始提供服務，以減少預約延誤，並迅速增加到每個工作日1000個疫苗接種。包括公共安全人員在內的縣市工作人員將協助該設施的交通管制和安全工作。

由於疫苗供應有限，聖縣及其下屬的醫療機構目前正在向護理人員和長期護理機構的居民以及75歲及以上的人提供疫苗接種。聖他克拉拉谷醫療中心（Santa Clara Valley medical Center）副首席醫療官湯儀（Jennifer Tong）表示，未來的疫苗供應難以預測，這使得提前計畫或滿足新的疫苗需求變得困難。

同時她也在透露聖縣所收到的最新更新為2萬劑，比預期的要少很多。若將來有更多的疫苗供應，聖縣也會適時擴大接種人群。更多疫苗接種的訊息請訪問sccfreevax.org。

疫苗 醫保 低收入

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