加州疫苗之亂…90歲預約無門 65歲超車先打

加州目前疫苗分配與施打情況混亂。(Getty Images)

加州 州長紐森上周宣布，允許65歲以上民眾接種新冠疫苗 。灣區 許多醫院包括凱瑟(Kaiser)都遵循新令。但是施打疫苗從最前線醫護人員開始，到現在下修年齡門檻。目前情況顯示，此令讓數十萬民眾處於混亂，預約要求導致電話線不通、線上預約系統快速超載。

就在開放65歲以上民眾可接種疫苗後一周，凱瑟醫院宣布，限制疫苗只提供給75歲以上民眾注射。然而，目前連符合資格者也難打進醫院電話或上網預約。院方表示，有意接種疫苗者無須聯絡醫院，院方將會和符合資格者聯絡。

混亂情況不只發生在凱瑟醫院。全加州的縣衛生部門及醫療機構都表示，等待許久的疫苗劑量供應不足，且所獲劑數和當初要求數量不一致。凱薩醫院系統共約照顧150萬名65歲以上病人，但上周僅獲2萬劑疫苗可提供給該年齡族群。

凱瑟醫院在聲明中指出，遵循加州指南，將疫苗優先提供給患有死亡率較高與其他嚴重疾病風險患者，以及居住在弱勢社區民眾。但是，一些最脆弱且易受到新冠病毒影響的加州年長居民，卻未看到醫院政策發揮作用。

例如灣區居民馬克(Mark Rakich)90歲母親卡羅兩周前在洛斯加圖斯家中摔倒。由於需要外雇家庭護理員照料，希望接種疫苗以防止染上新冠風險。她儘管竭力致電凱瑟醫院並嘗試到其他機構要求接種疫苗，但遲遲無法預約成功。

但他有一位65歲的朋友身體健康，近來卻已接種第一劑疫苗。加州疫苗分配與施打情況讓人感到無所適從。