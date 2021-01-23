疫情有改善 市長暗示重啟在望

居家令之下，餐廳只能做外賣生意。（本報檔案照片）

雖然舊金山 目前疫情 整體情況不樂觀，但是多項數字指標都在改善當中，市長也暗示如果形勢繼續好轉的話，商業活動都將重啟在望。

自12月初灣區 多縣主動實施「居家令」之後，戶外用餐、博物館等活動全部被禁止。同時去年年末舊金山也已經宣布，居家令將「無限期」延長。

舊金山市長布里德（London Breed）在22日（周五）的推文中表示，當前舊金山的新冠「再傳染率」（reproductive rate）下降。如果形勢持續好轉，舊金山就能夠依照加州的規定重啟。

推文一出引起輿論熱議。因為居家令之後，聖誕節、新年假期全部的慶祝活動幾乎都取消，民眾也被要求不能聚會，因此重啟的日期格外受到關注。另一方面，許多小商業也都在倒閉邊緣掙扎，如果居家令持續下去，預料將打擊更多的小商業。

舊金山的戶外用餐服務在去年12月就被禁止，何時能重啟備受關注。（本報檔案照片）

在市長推文中的新冠「再傳染率」，指的就是一個確診者會傳染病毒給多少個人。現在舊金山的再傳染率是0.99，也就是低於1，意味著每一個確診者傳染給他人的人數少於一人，側面證明在控制傳染方面有所改善。

同時舊金山多項數據都在改善，像是每日新增的確診，住院的總體人數，以及確診率和死亡率。在全美的大城市中，舊金山的新冠死亡率是最低的。

「但是我們仍然要繼續降低病毒傳染，做我們應該做的事情：戴好口罩、避免和非室友在室內聚會、保持空氣暢通和勤洗手。」布里德說。

重啟也並非是布里德能夠完全控制的。目前加州州府有明確的疫情監測體系以及商業活動的規管。全加州幾乎都在所謂的「紫色」層級，也就是疫情情況最嚴重、最不樂觀的情況。同時根據地域來畫分，灣區所在的地域同樣疫情嚴重，因此要實行居家令，本地市府無權擅自重啟。

居家令如果要取消，灣區的醫療系統內重症病房（ICU）的可用床位佔比必須要達到15%。但是現在灣區的ICU病房的空餘床位只有6.6%。