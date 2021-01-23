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金山灣景區大型遊民中心 下周啟用

記者李晗／舊金山報導
市長布里德（中）參觀灣景區新建成的遊民中心。（市長辦提供）
市長布里德（中）參觀灣景區新建成的遊民中心。（市長辦提供）

舊金山宣布建成了一個可以容納超過200人的大型遊民收容中心，位於東南面的灣景區。遊民中心預計將會在下周正式啟用。

這個遊民中心，就是舊金山近年來一直在推行的「導航中心」（SAFE Navigation Center）。所謂的導航中心，源自2015年前市長李孟賢當政時期的項目，是一個可以提供社工服務的遊民收容場所。舊金山目前大多導航中心都集中在東邊的社區內。

舊金山市長布里德（London Breed）日昨協同加州議員丁右立、灣景區的市議員、現任議會議長華頌善（Shamann Walton）一起參觀了最新的灣景區導航中心。這個中心是全市第七個導航中心，共計有203個床位。但是因為疫情原因，必須要遵守社交距離的防疫準則，因此這個的床位也會相應減少。

布里德在一份聲明中說，這個新的中心擴大了全市遊民收容的容量。她強調，在現在疫情期間，舊金山仍然還是找到了一些新的方法來收容街頭遊民。據官方的數字顯示，全市的遊民收容總量是1萬4000個床位左右，這裡面就包含了所有的導航中心、收容所等。

自疫情以來，舊金山已經尋找了多個方式來安置遊民，避免讓遊民暴露在高風險的傳染環境當中。除了把部分遊民安置進入酒店房間之外，還有像是政府監管的遊民帳篷營，遊民房車停車場等。

2018年市長布里德曾經立下目標，要在2021年建成實現1000個導航中心床位。但是後來因為疫情原因，目前的進度暫時落後於目標。布里德也表示，現在情況有所不同，因此也需要用不同的方式來解決遊民問題。

至於疫情結束之後全市的遊民收容情況的改變，像是酒店房間收容、遊民帳篷營項目會否保留，目前還不得而知。同時市府也面臨著巨額的財政赤字，遊民收容的問題也料將依然艱巨。

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