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國際學生OPT申請被延誤 擬對移民局提起集體訴訟

記者陳程威／聖他克拉拉報導
國際學生OPT申請遭遇延期，考慮對移民局提起法律訴訟。（視頻截圖）
國際學生OPT申請遭遇延期，考慮對移民局提起法律訴訟。（視頻截圖）

2020年冬季畢業的國際學生遭遇到了廣泛OPT申請被延誤的情況，部分受到影響的國際學生目前正在考慮針對移民局(USCIS)提起集體訴訟。

據集體訴訟的組織者泡泡（化名）表示，全美的OPT申請只寄到全美三個指定的lockbox：德州、亞利桑納和芝加哥。其中在德州出現了最為嚴重的延遲，其他兩個地點也有少量延遲。

據泡泡表示，很多人的OPT申請都靜靜躺在德州長達12個禮拜。從去年10月底到今年1月20日，寄到USCIS位於Dallas的Lockbox的申請沒有任何推進跡象，沒有收據也沒有核准。由於遲遲無法獲得移民局確認收件的收據號碼，很多國際學生根本無法在移民局的官方網站上查詢自己的申請狀況。12月畢業的國際學生OPT的寬限期即將在2月初到期。屆時國際學生將會失去其在美的合法身分。

依據規定，所有F1簽證的學生在畢業後60天後就無法再提交OPT申請，而這個60天期限即將在2021年2月10日到來。屆時所有被拒絕的申請將沒有機會重新提交，必須按照規定離開美國。按照往年的日程，OPT的收據一般在申請文件送達之後的兩到三周內發放。並且申請者在第一次被拒之後有機會重新提交。泡泡表示，「移民局無視留學生的留言，並且沒有對可能導致的結果做出絲毫解釋。」

因為今年新冠疫情的影響，全美就業市場不景氣。已經有不少國際學生向記者表示，他們的工作因為遲遲無法獲得OPT的審核而被取消。「我們努力了很久來到這裡，追尋我們的美國夢，然後現在面臨到將要失去我們好不容易獲得的工作。」

移民局 OPT 德州

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