也曾抑鬱… NBA球星勒夫籲早尋求幫助

NBA球星勒夫談論心理健康議題。（視頻會議截圖）

NBA 騎士隊明星前鋒勒夫（Kevin Love）在周二由聯邦俱樂部（Commonwealth Club）談到了抑鬱症不僅影響成功人士，而且影響不同年齡和職業的各種人群。尤其是在新冠病毒時代，更需要支持與幫助他們。

從表面上看，勒夫在他的人生中取得了很多成功。他五次入選全明星，並在2016年隨騎士隊獲得NBA總冠軍。他是美國 國家隊2012年夏季奧運會金牌得主之一。但勒夫多年來也一直飽受抑鬱和焦慮的折磨。他是第一個公開討論心理健康問題的NBA球員。

勒夫談到了自己的成長環境，以及父親對他的影響。「我的父親的信條就是讓我不要哭，要堅強，因此我並沒有尋求外界幫助的習慣。」他表示，即使經歷了治療，但在現在仍然被影響。焦慮並不會因為自己的成功而減緩，反而在每一次成功後，開始質疑自己的是否值得這個成就。「甚至當我獲得NBA冠軍的時候，我只是覺得心裡鬆了一口氣，但是馬上又重新陷入到了自我價值的懷疑之中。」

在2018年3月，當時他承認自己在一場比賽中恐慌發作。「我在急診室裡面做檢測 ，然而我做了各項檢測，一切都顯示正常，到最後我被告知我患有焦慮症。」後來勒夫利用NBA平台去向公眾介紹關於心理健康問題的重要性，並在NBA聯盟內部在每一個球隊內部建立心理諮詢師。「如果說我過去存在後悔的話，那就是沒有更早的去尋求幫助。」

勒夫表示，「我意識到有很多人都面臨到心理健康問題的困擾。但是他們並沒有跟我一樣的資源去獲得治療。」之後他成立了勒夫愛心基金(Kevin Love Fund)，為人們提供改善身心健康的工具和幫助。

勒夫同時表示，新冠疫情使得心理健康問題變的更為迫切。來自舊金山加大醫學系的艾皮爾（Elissa Epel）也表示，新冠造成了心理健康的後遺症，目前迫切需要更多資源的投入去解決。