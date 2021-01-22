我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美逾2463萬確診 加州破310萬

目標70%長者！加州拚65歲以上打疫苗 6月底前完成

也曾抑鬱… NBA球星勒夫籲早尋求幫助

記者陳程威／舊金山報導
NBA球星勒夫談論心理健康議題。（視頻會議截圖）
NBA球星勒夫談論心理健康議題。（視頻會議截圖）

NBA騎士隊明星前鋒勒夫（Kevin Love）在周二由聯邦俱樂部（Commonwealth Club）談到了抑鬱症不僅影響成功人士，而且影響不同年齡和職業的各種人群。尤其是在新冠病毒時代，更需要支持與幫助他們。

從表面上看，勒夫在他的人生中取得了很多成功。他五次入選全明星，並在2016年隨騎士隊獲得NBA總冠軍。他是美國國家隊2012年夏季奧運會金牌得主之一。但勒夫多年來也一直飽受抑鬱和焦慮的折磨。他是第一個公開討論心理健康問題的NBA球員。

勒夫談到了自己的成長環境，以及父親對他的影響。「我的父親的信條就是讓我不要哭，要堅強，因此我並沒有尋求外界幫助的習慣。」他表示，即使經歷了治療，但在現在仍然被影響。焦慮並不會因為自己的成功而減緩，反而在每一次成功後，開始質疑自己的是否值得這個成就。「甚至當我獲得NBA冠軍的時候，我只是覺得心裡鬆了一口氣，但是馬上又重新陷入到了自我價值的懷疑之中。」

在2018年3月，當時他承認自己在一場比賽中恐慌發作。「我在急診室裡面做檢測，然而我做了各項檢測，一切都顯示正常，到最後我被告知我患有焦慮症。」後來勒夫利用NBA平台去向公眾介紹關於心理健康問題的重要性，並在NBA聯盟內部在每一個球隊內部建立心理諮詢師。「如果說我過去存在後悔的話，那就是沒有更早的去尋求幫助。」

勒夫表示，「我意識到有很多人都面臨到心理健康問題的困擾。但是他們並沒有跟我一樣的資源去獲得治療。」之後他成立了勒夫愛心基金(Kevin Love Fund)，為人們提供改善身心健康的工具和幫助。

勒夫同時表示，新冠疫情使得心理健康問題變的更為迫切。來自舊金山加大醫學系的艾皮爾（Elissa Epel）也表示，新冠造成了心理健康的後遺症，目前迫切需要更多資源的投入去解決。

NBA 檢測 美國

上一則

加州114萬家庭交不出租金 面臨逼遷危機

下一則

國際學生OPT申請被延誤 擬對移民局提起集體訴訟

延伸閱讀

NBA／林書豪前進G聯盟 隔離11天才能練球

NBA／林書豪前進G聯盟 隔離11天才能練球
NBA／葛里芬昔飛越汽車震驚世人 本季灌籃次數竟掛零

NBA／葛里芬昔飛越汽車震驚世人 本季灌籃次數竟掛零
NBA／勇士球衣被錶框在賀錦麗辦公室 繡「副總統女士」

NBA／勇士球衣被錶框在賀錦麗辦公室 繡「副總統女士」
NBA／二度延長！騎士小將隻手遮天 籃網3巨頭初合體踢鐵板

NBA／二度延長！騎士小將隻手遮天 籃網3巨頭初合體踢鐵板
NBA／唐西奇大三元 攜手波爾辛吉斯助獨行俠止敗

NBA／唐西奇大三元 攜手波爾辛吉斯助獨行俠止敗

熱門新聞

陳子平教授已經接種第一針疫苗。（陳子平提供）

疫苗誰不該打？有效多久？舊金山加大傳染病學教授解惑

2021-01-18 00:19
拜登就職典禮中，特勤人員David Cho（右）屢屢出現在電視畫面上。（視頻截圖）

拜登就職典禮 亞裔特勤吸睛

2021-01-21 10:09
全美本周的單日死亡人數突破4000人。1月12日那天創下4400人死亡的紀錄。(Getty Images)

加州新冠死亡數激增 好消息是…住院人數變少了

2021-01-15 23:20
加州目前還有約200萬劑疫苗還未使用。（Getty Images）

加州尚有200萬劑疫苗 為何稱不夠用？

2021-01-18 14:47
加州衛生廳長加利(Dr. Mark Ghaly)19日說，加州的疫情激增浪潮開始減退，最困難的時刻已經過去。(Getty Images)

加州希望終於出現 確診變少、病毒傳播力減慢

2021-01-19 23:09
截至16日，加州只獲分配300萬劑疫苗，遠遠不能滿足加州65歲以上長者的需求。(Getty Images)

加州疫苗分配發放一片混亂 預約網站和電話都擠爆

2021-01-17 00:32

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
拜登就職典禮 亞裔特勤吸睛

拜登就職典禮 亞裔特勤吸睛
南韓直播主低胸裝吃播 意外錄到老闆娘偷譙瘋女人

南韓直播主低胸裝吃播 意外錄到老闆娘偷譙瘋女人
總統就職他倆造型最吸睛！迷因圖在網路上瘋傳

總統就職他倆造型最吸睛！迷因圖在網路上瘋傳
「不要拜登 要復仇」極左翼團體示威 砸星巴克創始店

「不要拜登 要復仇」極左翼團體示威 砸星巴克創始店
無證可合法 親屬配額增 拜登移民改革法重點看這裡

無證可合法 親屬配額增 拜登移民改革法重點看這裡