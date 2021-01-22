桑尼維爾男子殺妻女 到警局自首

嫌犯揚伯格涉嫌雙重謀殺被逮捕。(桑尼維爾公共安全部提供)

據桑尼維爾公共安全部（Sunnyvale Department of Public Safety）的消息稱，周三一名男子因為涉嫌雙重謀殺被警方逮捕。這名男子來到警局聲稱謀殺妻子和女兒後被拘留，隨後警方在其家中發現了他妻子與女兒的屍體。

警方表示，20日下午2時35分左右，桑尼維爾DPS總部前台接到一份報告，一名男子坦承他殺害了自己的妻子。警察 趕到現場，並立即逮捕了該名男子。

51歲的揚伯格(Leonid Solomonovich Yamburg)被警方逮捕後，警方便前往位於West Homestead路段的嫌疑人家中，發現嫌疑人的妻子尼基蒂娜（Svetlana Nikitina)以及這對夫婦11歲的女兒已經死亡。

警方稱，揚伯格涉嫌兩項謀殺指控而被逮捕。受害人具體死因目前正在由聖他克拉拉縣驗屍官調查。

桑尼維爾警察局局長安德森（Craig Anderson）表示，「這只是一個可怕的悲劇。我們為他們的家庭，受害者和他們所有的朋友感到傷心。」

任何了解調查情況的人請致電408-730-4565與霍爾特警探（Detective Holt）聯繫。