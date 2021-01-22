柏加大有限面授課程 因疫推遲到2.16

柏克萊加大有限的面授課程推遲到2月16日。（記者劉先進/攝影）

柏克萊加大 校長克里斯（Carol Christ）和執行副校長兼教務長阿里維薩托斯（A. Paul Alivisatos）表示，原計畫在2月1日春季學期提供有限的面授課程，然後再進行兩周的完全遠程教學。因為社區的陽性率和新感染率很高，灣區 又實施居家令，因此必須調整計畫，有限的面授課程推遲到2月16日。

加大計畫在今年秋季恢復面對面課程。意味著包括灣區柏克萊加大在內的10所學校將要重開面授課程。柏加大此前表示，將要求校內任何人定期檢測 新冠病毒。春季試點少量面授課程，也是為未來提供大量面對面課程探路取經。

克里斯說，從2月1日（周一）開始，柏加大將能夠恢復提供不定期的戶外教學活動。這些活動將是秋季成功的戶外教學試點的擴展。各系可以透過院長辦公室提交戶外教學的建議，學校鼓勵臨時批准課程的教師考慮此選項。

2月16日（周二），柏加大將開始試點少量的室內面授課程。學校考慮選擇暫時批准的臨床、實驗室、工作室、實地考察，以及其他需要專門空間的課程試點。如果學校能夠證明強制性檢測計畫、顏色編碼的電子徽章系統（學生和教職工登錄學校官網eTang，可以看到不同顏色的標識，以追蹤測試預約和隔離等情況）和其他協議是成功的，相比於社區，學校更能防止感染的增加，柏加大將探索提供更多的室內課程。

克里斯表示，隨著疫情在全州範圍內的持續激增，所有人還要遵循公共衛生建議和要求，這比以往任何時候都更重要。大家都有責任減緩病毒的傳播，並使曲線趨於平坦。

她提醒，學生和教職工等校內人員，要閱讀回應和恢復通訊（Response and Recovery）。學校每周都會提供關於規畫和進展的最新資訊。校園新冠病毒網站、柏加大的移動應用程式也會定期更新。