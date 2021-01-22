3專家鼓勵亞太裔 抓緊機會打疫苗抗疫

三名亞太裔專家認為，全民接種新冠疫苗是結束疫情的基礎。（視頻截圖）

21日的記者會上，三名與會的亞太裔專家共同指出，亞太裔社區居民經過輪候並獲得注射新冠疫苗 資格時一定要抓緊接種，並在接種後繼續遵守防疫指南，才能抵禦「新型冠狀病毒」（COVID-19）侵襲。

加州 政府正在分階段推進新冠疫苗接種工作。加州公共衛生廳傳染病防治中心副主任和州府流行病學專家潘靄醫師（Dr. Erica S. Pan）表示，州府的目標是安全、迅速、公平地分發新冠疫苗。

潘靄說：「這一流行病對服務不足的社區造成了不成比例的影響。這些社區的居民往往從事社會必要行業工作。我們將夜以繼日地向加州所有不同的人群宣導，讓他們知道接種這種抵禦致命病毒的疫苗，是保護家庭、减少住院、挽救生命、戰勝病毒的唯一途徑。」

潘靄表示，她的家庭當中，同樣是醫護人員的丈夫以及年邁的父母都已經接種了新冠疫苗。

超過100萬加州居民已經按照疫苗接種的優先順序免費接種了新冠疫苗，覆蓋全部58個縣。1A階段的醫護人員和長者護理設施的居民將繼續接種。最近，65歲及以上的長者，以及在教育、兒童保育、緊急服務、食品和農業工作中有直接接觸病毒風險的人群，已經獲得批准在現階段接種。

查詢何時輪候到接種疫苗預約機會的途徑包括：家庭醫生或健康計畫、當地診所或藥房、當地公共衛生部門。加州公共衛生廳和州長辦公室已經授予各地方權力，更靈活、更快地進入後續接種階段。如果某地進入後一階段，處於前一階段的個人仍可繼續接種。

醫學專家Tan Duong說，目前已經上市的新冠疫苗，有效性高達95%左右。許多臨床試驗都按照聯邦食品暨藥物管理局（FDA）的指導方針嚴格進行。臨床試驗者包括美國不同種族、民族、醫療條件、年齡層的參與者。加州、華盛頓州、俄勒岡州、內華達州的專家組成西部各州科學安全審查工作組做了進一步核查。

洛杉磯韓裔 青年與社區中心外事主任Steve Kang說：「我看到亞太裔社區居民對疫苗提出質疑。我們希望每個人都明白，新冠疫苗是安全的，可以拯救生命。只有社區中更多人接種疫苗，才能結束這場危機。」