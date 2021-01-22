屋崙華埠5小時3搶案 非裔見義勇為趕走劫匪

21日中午12時許，在屋崙華埠10街，有華人被搶手袋。圖為警方在現場詢問。（市民John供圖）

屋崙華埠 21日一天出現三起搶劫。中午12時30分在9街夾Franklin街有嫌犯試圖搶劫，但有幾個非裔 男子齊心協力將他趕走。附近酒莊東主還特地買了飲料和麵包等食品，簡單酬謝幾人的見義勇為。警方正緊密調查這些案件。

華埠市民John表示，中午12時在10街的林肯小學附近，也有人被搶手袋。華女從一家商店買了廚具出來準備上車，劫匪試圖搶劫手提包，但手提包的拉鏈沒有拉好，雙方拉扯中，錢包掉出來，但手提包被搶走。其中有手機等貴重物品。

John提供的圖片顯示，警方將車停在路中，封鎖路口，正在現場問話，旁邊有幾個華人 站著，疑似是受害者。

東灣台山同鄉會主席馬作林時表示，早上7時30分在Webster街道夾8街的角落，一個華人女士被搶劫。他聞訊趕到時，屋崙警局已經趕到現場詢問。雖然不清楚受害者損失何種財物，但估計是華人上早班時被不法分子盯上。

馬作林表示，中午12時30分，9街夾Franklin街的角落，有穿著白衣服的非裔嫌犯在附近鬧事搶劫，結果被另外幾個非裔男子趕走。「我到附近酒莊，看到路邊有四五個人沒戴口罩，又擋住路，想著酒莊老闆熟悉周邊情況，可以提醒他們一下。老闆說，這幾個人是好人。另一個白衣非裔鬧事搶劫。這幾個非裔男子看不慣，挺身而出，趕走了劫匪。老闆為了感謝他們，還特地買了飲料、麵包。」

馬作林表示，三起搶劫中，有兩起案件，警方接到市民致電很快趕到現場。「警員簡直是拚命工作，一天有這麼多罪案，非常忙碌。治安狀況不好，現在搶劫已經是司空見慣。原因是社會矛盾多。另外，疫情爆發以來，灣區居民多數時候都在居家避疫，有的人關在家裡太久了，加上經濟窘困等原因，就會外出犯罪。有幾個慣犯在華埠周邊遊蕩。有的人也被抓過，因為防止疫情傳播的原因，有的輕罪嫌犯會被立即釋放。」

目前屋崙華埠商會在推動成立華埠商業區，希望徵收財產評估費（property assessments），以籌集資金聘請專業保安維護治安，清理墻上的塗鴉，緩解非法傾倒和遊民等問題。商業區計畫需要業主公投通過方可實施。

馬作林說，他對收取評估費表示支持，「原則上，業主的財產都在漲價，收取一點財產評估費，再請人衛護社區治安，也是取之於民用之於民。」