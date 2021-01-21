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嫌犯駕贓車 撞死密爾比達7歲男童

記者李榮／密爾比達報導
事發地點附近社區平時安寧，也有好幾所學校。（記者李榮／攝影）
事發地點附近社區平時安寧，也有好幾所學校。（記者李榮／攝影）

密爾比達市傳出一宗學童遭嫌犯駕駛贓車撞死的憾事，引起社區震驚。18日下午一輛贓車在North Park Victoria and Kennedy Drive附近，撞上一名在騎單車的七歲小孩。警方雖然在救護人員到場之前就先行幫忙急救，並隨即送醫，但仍然回天乏術。

密爾比達警方指出，警方是在當日下午3時22分，發現一輛在聖荷西被盜的Lexus贓車在East Calaveras大道上往西行駛，該贓車因先前曾涉及武裝搶劫因而被警方重點關注。員警發現車輛後，隨即展開監控，但警方並沒有啟動追車或者攔截。

但後來該車輛可能發現附近有警車，因此右轉向北行駛，往North Park Victoria大道逃逸。然而，沒多久後警方就接獲報案，稱該贓車撞倒一名七歲、正在騎腳踏車的小孩。員警隨即前往現場，並在救護人員趕到前先行急救。

後來警方在附近發現該贓車，36歲的女駕駛逃出車外，並企圖逃跑，不過圍捕的員警隨即將她逮捕。但於此同時，另一位在車內的男性嫌犯，則突然轉到駕駛座上，將贓車開離現場。贓車後來上了680號公路，往佛利蒙方向逃逸，並甩掉警方的追捕。

警方表示，開車的嫌犯是金髮男性，戴著眼鏡和帽子。警方呼籲社區協助指認，提供線索。該贓車是白色的2015年Lexus R350休旅車，車牌為加州車牌7KTA363。

被撞的學童是在送醫之後於醫院內被宣告死亡。至截稿為止，警方未公布受害者的詳細資料。但包括密爾比達警局與市長陳理查，都對案件表達沉痛哀悼。警局在聲明中表示，對於這宗悲劇深感難過，也替受害者的家人祈禱。

附近居民聽到該事件都很震驚。從事工程工作、不願透露全名的蓋博爾（Gabriel）指出，他經常在附近走動，向來還算安全，但沒想到發生這種意外。

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