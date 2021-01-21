台灣僑界看新政局 李文雄：拜登強硬 美對中已有警覺心

李文雄認為，即使拜登任總統，美國對於中國的警覺已經形成。（記者李榮／攝影）

民主黨籍拜登於20日在美國 最高法院大法官羅伯茲（John Roberts） 見證下宣誓就職，成為美國第46位總統。僑務委員李文雄指出，很多台灣 人在這次選舉中因中國 議題而偏向川普。現在雖然拜登就職，但他對於未來的美台關係還是相當樂觀。畢竟拜登對中國的談話也相當強硬，「而且相信美國不管誰任總統，或者歐洲誰主政，全世界都已警覺到中國與中國共產黨對全球的滲透，已到極為嚴重的程度。」

李文雄指出，美國政權交替的此時，很多台灣人心中可能五味雜陳，甚至心有不安。可是，美國、甚至歐洲國家，經過多年的經驗，對中國已經相當有了解與警覺。從歐洲來說，歐洲已經持別關切中國對台灣的軍事威脅和恫嚇，並且將支持台灣的民主和參與世界衛生組織等國際組織。而美國駐聯合國大使克拉芙特，也在演講時特別呼籲美國要抗中挺台。美國新國防部長奧斯汀同樣強力支持助台灣自我防衛，甚至拜登總統對中談話也相當強硬。

他進一步指出，台灣駐美代表蕭美琴這次順利出席拜登就職典禮，是42年來首例，可見美國不管誰當總統，都已經明白中國共產黨的威脅與滲透，圍堵中國的擴張已是共識，必須強化美台關係，「美國是民主國家的領頭，拜登是非常瞭解中國的人。大家放心吧，拭目以待。台灣人更要有信心、自助人助。而且，台灣身處反抗共產政權的前端，沒有退縮的空間，只有勇往直前。」