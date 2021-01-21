賀錦麗重要性 上任後即見真章

賀錦麗(右)20日宣誓就任副總統。(Getty Images)

出身於灣區、曾任舊金山市檢察長的賀錦麗 (Kamala Harris)20日在華府宣誓就任副總統，接著立即主持三名民主黨 新參議員宣誓就任，使民主黨成為參議院多數。因為民主黨雖然與共和黨各占50席，但賀錦麗在參院 也有一票。當兩黨在投票形成50票對50票僵局時，她的一票就成為決定性的一票。

代替賀錦麗的加州聯邦參議員帕迪拉，以及1月5日在喬州贏得選舉的兩名參議員奧索夫和沃諾克，20日都在賀錦麗主持下宣誓就任。三人的加入，使民主黨在參院達到50票。

賀錦麗在參院的重要性，在拜登就職後將會立即展現出來。拜登提名的新政府內閣人選須由參院投票確認。如果共和黨人反對拜登所提人選，而兩黨投票也成僵局，那麼賀錦麗的一票將具有決定性作用，可保拜登人選過關。

拜登承諾加快發放疫苗和抗疫，恢復經濟，以及改革健保和清潔能源。特別是他提出的1.9兆元紓困計畫，都必須得到參院通過。大部分法案可能受到擁有50票的共和黨反對。如果共和黨對法案發動冗長辯論(filibuster)，那麼法案就需60票才能通過。賀錦麗在參院將扮演重要角色，必須為民主黨爭取到至少10名共和黨參議員，才能該法案得到通過。如果大部分拜登新政都要通過參院的挑戰，那麼賀錦麗將成為拜登新政府成敗的關鍵。

參院中的共和黨人有保守派和溫和派之別。賀錦麗最有希望爭取到溫和派的支持。除了共和黨人，民主黨內也有自由派和溫和派之別，而且還有三名「保守派的民主黨人」，這些民主黨內派別都是賀錦麗爭取的對象。