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賀錦麗突破政壇天花板 華人好友驕傲

記者李晗／舊金山報導
蘇榮麗（左）參加賀錦麗2004年的就職典禮。（蘇榮麗提供）
蘇榮麗（左）參加賀錦麗2004年的就職典禮。（蘇榮麗提供）

新任美國副總統賀錦麗（Kamala Harris），在1月20日宣誓就職。作為有色人種的她，打破了美國政壇的天花板。她的舊金山華人好友為她感到驕傲。

舊金山第四代華裔蘇榮麗（Julie Soo），與賀錦麗認識多年。賀錦麗為人熟知的中文名字，便是由蘇榮麗的父親，已故舊金山僑領蘇錫芬所起。

蘇榮麗表示，非常驕傲能夠看到賀錦麗的就職，尤其是賀錦麗作為一個有色人種，將會給美國的多元化帶來巨大的改變。她強調，以往大家在說「多元化」的時候，都只是嘴上說說。但是賀錦麗不同，因為她本人就是一個活生生的例子。

作為美國首個女性副總統以及有色人種副總統，賀錦麗與灣區淵源很深。她在東灣出生長大，政治仕途起源於舊金山。2003年，她當選舊金山地方檢察長，隨後歷任加州總檢察長、聯邦參議員，在2020年獲拜登提名成為副總統候選人。

賀錦麗勝選舊金山地方檢察長之後，蘇榮麗以及父親蘇錫芬、母親蘇楊美寶都曾參加2004年賀錦麗在舊金山戰爭紀念館的宣誓就職活動。

舊金山市長布里德（London Breed）同樣和賀錦麗相識多年，同時賀錦麗也是布里德競選市議員時的早期支持者。在2019年民主黨總統提名混戰時，布里德早早背書支持了賀錦麗。

布里德在聲明中表示，隨著拜登和賀錦麗宣誓就職，自己準備好了將過去拋諸腦後，驕傲地迎接未來數月和數年的挑戰。「賀錦麗宣誓就職，我的高興溢於言表，」布里德強調，肯定賀錦麗在作為女性以及有色人種的身分上實現了政壇天花板的突破，相信賀錦麗會成為一個堅持不懈的奮鬥者。

灣區政界出身的女性，目前可謂是在美國政壇風光無限。副總統賀錦麗與聯邦眾院議長波洛西（Nancy Pelosi），分別作為總統繼位的第一和第二人，均是出身舊金山政界的女性。

蘇楊美寶（左起）、賀錦麗與蘇錫芬合影。賀錦麗的中文名便是蘇錫芬所起。（蘇榮麗提供...
蘇楊美寶（左起）、賀錦麗與蘇錫芬合影。賀錦麗的中文名便是蘇錫芬所起。（蘇榮麗提供）
舊金山市長布里德（左）對於賀錦麗的就職高興得溢於言表。（市長辦提供）
舊金山市長布里德（左）對於賀錦麗的就職高興得溢於言表。（市長辦提供）

賀錦麗 舊金山 美國

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