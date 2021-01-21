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賀錦麗華人前下屬陳詩敏、湯曉慧紛祝賀

記者李晗／舊金山報導
2020年陳詩敏（右）的市議員競選當中，賀錦麗（左）是她的重要支持者。（陳詩敏提供）
2020年陳詩敏（右）的市議員競選當中，賀錦麗（左）是她的重要支持者。（陳詩敏提供）

副總統賀錦麗（Kamala Harris）曾經在舊金山擔任過七年的地方檢察長（District Attorney），不少現在仍然舊金山政界活躍的華人，都曾經是她的部下。這些部下都紛紛發文祝賀前長官賀錦麗的宣誓就職。

舊金山市議員陳詩敏（Connie Chan），曾經供職於賀錦麗的檢察長辦公室。陳詩敏在社交媒體上恭喜拜登與賀錦麗，表示現在是非常艱難的時期，能夠看到新的領導者在白宮內推動防疫，感到鬆一口氣。她指出，相信這些新的領導者，會以事實為依據推動防疫，保護工薪家庭和小商業。

2020年陳詩敏的市議員競選當中，賀錦麗是她的重要背書支持者。

曾經競選舊金山檢察長，現任舊金山民主黨中央委員的湯曉慧（Nancy Tung），也同樣曾經是賀錦麗時期的舊金山檢察官，並且在賀錦麗的監誓下宣誓入職。湯曉慧隨後轉往東灣阿拉米達縣擔任檢察官。

湯曉慧表示，今日向賀錦麗致敬成為美國第一個有非裔和亞裔血統的副總統。「過去四年非常焦慮掙扎，但是未來我感到非常樂觀，相信美國能夠重新崛起。」湯曉慧說。

據悉賀錦麗也已經提名華裔的徐茂軒（Josh Hsu）擔任其副總統辦公室內的高層。

湯曉慧（右二）在賀錦麗（左）的監誓下，宣誓成為檢察官。（湯曉慧提供）
湯曉慧（右二）在賀錦麗（左）的監誓下，宣誓成為檢察官。（湯曉慧提供）

賀錦麗 舊金山 美國

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