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加州審計長報告：聯邦紓困金分配 偏袒16個人口大縣

記者黃少華／沙加緬度報導
加州16個人口大縣人均獲得聯邦紓困金近乎達到42個人口小縣的兩倍。（圖片取自州審計長報告）
加州16個人口大縣人均獲得聯邦紓困金近乎達到42個人口小縣的兩倍。（圖片取自州審計長報告）

根據加州審計長霍莉（Elaine M.Howle）19日寫給州長辦公室和州議會的審計報告，向州長紐森（Gavin Newsom）負責的加州財政廳，可能在分配聯邦「新型冠狀病毒」（COVID-19）紓困金時嚴重偏袒16個縣。這些縣都是50萬人以上的人口大縣。

這16個縣當中的5個位於舊金山灣區。包括：舊金山縣、聖馬刁縣、聖他克拉拉縣、阿拉米達縣、康曲柯士達縣。另外11個縣分別是：沙加緬度縣、聖荷昆縣（San Joaquin）、史丹勞斯縣（Stanislaus）、佛萊斯諾縣（Fresno）、寇恩縣（Kern）、范杜拉縣（Ventura）、洛杉磯縣、橙縣、聖伯納汀諾縣、河濱縣、聖地牙哥縣。

審計報告發現，上述16個縣所獲的聯邦紓困金總額至少為每位居民190元。而居民較少的42個縣，每人只得到102元。

根據去年聯邦政府發布的人口數據和建議，審計報告認為，加州人口較少的42個縣，每人應該多收到77元的紓困金。

上述16個縣當中，州財政廳向其中5個縣額外撥付聯邦紓困金2億9000萬元，人均為16元。另外11個縣額外獲聯邦紓困金3億5400萬元，人均高達23元。

州財政廳在解釋向16個人口大縣撥款大幅傾斜時表示，由於這16個縣的人口密度較大，COVID-19在這些縣的傳播率較高。

然而，審計報告指出，州公共衛生廳保存的COVID-19病例數據並不支持州財政廳的說法。2020年4月到6月，無論是人口大縣還是小縣，每10萬居民中都有超過500宗確診病例。在人口大縣當中，寇恩縣有519例，洛杉磯縣有989例，河濱縣有776例，聖伯納汀諾縣有569例。而部分人口小縣的數字更高。帝王縣有3215例，國王縣有1525例。

審計報告得出結論，稱紐森政府使用的方法對這16個人口大縣過於慷慨，「導致這些縣獲得的（聯邦）資助總額幾乎是加州其它42個縣的兩倍」。審計報告建議，如果州府今年再次接受國會撥款，「應該更公平地分配未來與COVID-19相關的資金。」

審計報告還發現，州長緊急服務辦公室在確定城市是否違反了州公共衛生法令，以及是否應取消相關城市在紓困金中所占份額的過程中存在缺陷。審計報告寫道，州長緊急服務辦公室「無法證明它對加州476個城市的評估採用了一致的程式」。

州長預算辦公室發言人帕爾默（D.Palmer）解釋，所有資金都是按照紐森去年6月簽署的預算案規定分配的。他說：「如果審計署對這一過程有顧慮，他們應該直接向州議會提出政策建議。州議會投票批准了指導我們行動的具體機制。」

紓困金 加州 預算

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