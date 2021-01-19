不受疫情影響 灣區平均房價接近百萬

最新數據顯示，灣區房價不受疫情影響，中位數房價逼近百萬。（Getty Images）

最新房地產 報告表示，隨著郊區房屋愈來愈受買家青睞，灣區房價 在疫情中持續攀升，中位數房價直逼百萬。

房地產數據公司CoreLogic表示，在買家搶購郊區獨棟屋的催化下，灣區八縣（阿拉米達縣未提出完整的房屋銷售數據）去年11月中位數房價從10月的98萬2000元升至99萬5000元，大漲17%。CoreLogic認為，不到3%的低房貸利率和對遠距工作空間的強烈需求，是在經濟和健康危機中推動灣區房市的原因。

CoreLogic副首席經濟學家賀普（Selma Hepp）指出，灣區房市持續由當地強勁的科技業和專業行業推動。賀普說：「這個事實告訴我們，昂貴的大灣區並未消失，也說明灣區具有應變的能力。」

CoreLogic和DQNews公布的數據顯示，灣區去年11月房屋成交量和房價上漲最多的是康曲柯士達縣，與上年同期相比，康縣房屋成交量增長將近50%，中位數房價上漲23%至75萬7000元。

東灣房地產經紀人協會（Bay East Realtors Association）史塔克（David Stark）表示，房屋買家抱持著「多開一點車省大錢」的想法，在遠離舊金山和半島的郊區搶購房屋，其中三谷（Tri-Valley）和康曲柯士達縣中區的物業特別搶手。

CoreLogic數據顯示，與上年同期相比，聖他克拉拉縣中位數房價漲8.8%，升至130萬元，蘇拉諾縣漲11%，升至48萬元，馬連縣漲18%，升至140萬元，舊金山漲3.6%，升至158萬元，只有聖馬刁縣的房價下跌3%，降為149萬元。加州房地產經紀人協會（California Association of Realtors）的數據顯示，阿拉米達縣11月的獨棟房價比上年同期大漲40%，升至105萬元。