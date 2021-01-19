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加州官場連動 西裔成參議員 非裔接州務卿

記者黃少華／沙加緬度報導
帕迪拉已於18日正式辭去州務卿一職並，接替賀錦麗出任加州聯邦參議員。（記者黃少華／攝影）
帕迪拉已於18日正式辭去州務卿一職並，接替賀錦麗出任加州聯邦參議員。（記者黃少華／攝影）

候任副總統賀錦麗（Kamala Harris）於美西時間1月18日上午9時辭去加州聯邦參議員一職之後，州長紐森（Gavin Newsom）簽署任命證書，正式任命帕迪拉（Alex Padilla）填補賀錦麗辭職後留下的空缺，帕迪拉成為加州首位西裔聯邦參議員。紐森對帕迪拉的任命從1月18日上午9時05分起生效。

緊接著，帕迪拉於當天上午辭去州務卿一職。而為填補帕迪拉前往華府任職後留下的州務卿空缺，紐森已經依照州法任命加州首席副州務卿施瓦布（James Schwab）暫時代理州務卿。

同時，紐森當天提名聖地牙哥加州眾議員維波（Dr. Shirley Weber）擔任州務卿，並正式向加州參議會臨時議長艾金斯（Toni Atkins）和加州眾議會議長藍登（Anthony Rendon）遞交提名信。州議會將有90天時間對維波提名案進行確認投票。如果州參議會通過這一提名，維波將成為加州首位非裔州務卿。

紐森表示：「在我們國家歷史上這個脆弱的時刻，帕迪拉和維波都將是我們民主的有力捍衛者。這些任命之所以有可能，是因為我親愛的朋友、出自加州的賀錦麗的開創性領導力。她將從參議院走出來，成為首位擔任美國副總統的非裔美國人和女性，她創造了歷史。今天是加州引以為豪的一天。」

帕迪拉則回顧了他在州務卿任上的工作。他說：「在過去六年，作為州務卿為加州人民服務是我的榮幸。我為與全州選民、州議會、各縣選務官員、投票權宣導者和全州社區領袖合作完成的改革工作，感到自豪。這些工作旨在减少參與選舉過程的障礙，新增選民登記和參與。即使在新型冠狀病毒（COVID-19）疫情大流行期間，選舉工作也能獲得安全可靠的管理。」

帕迪拉在寫給紐森的信中提到：「超過2200萬登記選民能够在2020年總統大選中獲得投票權，創紀錄的1780萬加州選民完成投票──向全國展示了一個行之有效的選舉改革和創新模式。因您的信任，我將代表加州進入聯邦參議院，對此我感到謙卑和榮幸。我期待作為聯邦參議員，繼續為偉大的加州服務，確保我們珍視的所有的權利和民主原則得到保障及維護。」

1月18日當天是金恩博士（Dr. Martin Luther King, Jr.）紀念日。獲提名出任州務卿的非裔維波指出：「金恩博士告訴我們，當站出來為他人服務時，我們就處於最佳狀態。我將够繼續謙卑地站出來，以州務卿身分為加州人服務。我感謝州長今天對我的提名，並期待著提升和捍衛我們的民主價值觀，即包容性和參與。」

紐森（左）正式提名維波（右）擔任州務卿。（電視台視頻截圖）
紐森（左）正式提名維波（右）擔任州務卿。（電視台視頻截圖）
賀錦麗已於18日正式辭去加州聯邦參議員一職並將於20日就任副總統。（記者黃少華／...
賀錦麗已於18日正式辭去加州聯邦參議員一職並將於20日就任副總統。（記者黃少華／攝影）

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