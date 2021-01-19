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金恩紀念日 紐森當志工幫遊民派餐

記者黃少華／舊金山報導
州長紐森在舊金山聖安東尼基金會當志願者，為遊民和需要幫助的家庭準備及包裝膳食。（圖片由州長辦公室提供）
州長紐森在舊金山聖安東尼基金會當志願者，為遊民和需要幫助的家庭準備及包裝膳食。（圖片由州長辦公室提供）

1月18日金恩（Martin Luther King，Jr.）紀念日，也是服務日。州長紐森（Newsom）前來舊金山的聖安東尼（St.Anthony's）基金會當志願者，為遊民和需要幫助的家庭準備及包裝膳食。

聖安東尼基金會是舊金山非牟利機構。它支持田德隆（Tenderloin）社區的低收入家庭和遊民，每天提供數千份熱餐，並提供醫療健保、免費服裝、電腦網路接入和戒毒服務。」

紐森表示，紀念金恩博士，就應響應他生前服務人民的號召，為此拜登的總統就職委員會也發出倡議：「我們團結一致：慶祝全國金恩服務日」。

總統就職委員會與全國各地服務機構合作，呼籲每個人於金恩日以及平時參與自己社區的志願服務工作。

紐森說：「金恩博士敦促我們大家為他人服務。今天，我們將這一呼籲付諸行動。」當國家正準備隨新總統就任而翻開新一頁時，我們相信美國能够再次向世界展示，我們將以同情、包容和樂觀的態度領導世界。我們最好的日子還在前面。」

紐森表示，他已經把解决遊民問題作為州府的首要任務。自紐森2019年上任州長以來，州府已向地方政府提供超過12億元直接且靈活的資金，以幫助結束遊民現象。他還將2020年州情咨文的全部篇幅用於尋找遊民問題的辦法。

為了應對「新型冠狀病毒」（COVID-19）疫情大流行，紐森提出了全國首創的「門匙計畫」（Roomkey）項目，將2萬3000多名受疫情威脅的遊民轉移到酒店和汽車旅館客房。

在此基礎上，紐森還於6月推出了「家居鑰匙」（Homekey）項目。這是加州歷史上最大、最快的遊民住房擴建項目。通過Homekey，州府向94個不同的項目提供了8億4600萬元，為淪為遊民的個人和家庭帶來6000多套永久性住房。

紐森提議的2021-2022財年加州預算案包括17億5000萬元的一次性普通基金，用於Homekey、購買更多汽車旅館、開發短期社區精神衛生設施、購買或保留專門為長者提供的住房。這份預算案還提議對加州白卡（Medi-Cal）系統進行改革，以更好地支持遊民的行為健康和住房服務。

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