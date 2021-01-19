專家：購買灣區共度公寓 今年是好時機

舊金山一個單臥出租公寓。因為疫情，舊金山去年的公寓租金跌了27%。(Getty Images）

去年此時，即2020年1月，房市專家都在憧憬，來年的房市必定像過去七年一樣，是一個興旺的好年。但去年3月疫情 爆發，房市即時停頓，接著從春天到夏天，再到秋冬，灣區 房市一直動盪不定。

現在回顧去年的房市，灣區出現戲劇性的發展，因為居家避疫，在家工作，人們紛紛在城市和郊區找尋更大空間的房子，導致獨立屋的房價不跌反升，另外城市的公寓，因為房客出走，導致租金 大跌。

那麼，2021年灣區的房市會如何發展？

房地產網站Redfin首席經濟學家費爾惠特(Daryl Fairweather)近日展望了今年房市的發展趨勢。她認為，今年是購買共度公寓(condos)的好時機，因為共度公寓現在的房價已經回落到2018年的水平；還有，不少業主經過去年房市的動盪後，今年傾向於將原來出租的公寓，拿到市場出售，因此公寓的供應增加，更方便買家入市。

今年的另一趨勢是：郊區獨立屋仍然炙手可勢。Redfin的屋崙經紀康納瑟(Neal Conatser)說，大灣區(Greater Bay Area) 的郊區房市，將會保持熱絡，他預計東灣拉法耶─莫拉加─奧倫大的房市持續興旺。費爾惠特也說，人們從灣區出走，因此沙加緬度等地房市將會繼續受到歡迎。

去年疫情中，灣區停止了開放房子參觀(open house)的習慣，舊金山經紀拉西爾(Danielle Lazier)說，不開放房子，對買賣沒有影響，因此預計今年將會繼續不開放房子參觀。

灣區去年公寓租金大跌，今年會怎樣？房地產網站Zumper的分析師格斯丹(Neil Gerstein)說，租金下跌之勢還沒有到底，還要再等一段時間，直到出走的房客回城，租金才會反彈。

Apartment List首席經濟學家波波夫(Igor Popov)指出，1月的租金向來都較低，下跌之勢至少會持續到2月底；之後，要看疫苗發放是否加快而定，如果屆時疫苗接種加快，租金有望回升，回城的人越多，租金的回升速度也越快。

波波夫又說，房市有如鐘擺，去年人們從城市出走到郊區，但2021年應該會擺回來，即：人們從郊區返回城市。他說，疫後的世界很快就會出現。