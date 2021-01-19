佛利蒙持槍搶案 3嫌落網

去年12月初時，三名嫌犯駕駛一輛汽車撞進一間商家，持著長槍與手槍搶劫，拿走價值約1萬元的工具，以及受害人的錢包與手機，引起社區議論。佛利蒙警局指出，三名嫌犯已經陸續在不同地點被逮，呼籲社區如果有三人犯案資料，希望與警方聯絡。

該事件是發生在Warm Springs大道上。依照監視器畫面顯示，三名嫌犯帶著來福槍與手槍，開車強行入內搶劫。警方是在掌握線索之後，臥底在嫌犯行動的地方附近埋伏，終於陸續將三名嫌犯逮捕歸案。

佛利蒙警方指出，第一名被捕的嫌犯是43歲的查亞提（Ronald Choate）。他在聯合市被捕時，身上有改裝成攻擊性武器的AR手槍。被地檢署傳訊後，法官裁定繼續羈押。依照資料顯示，光在阿拉米達縣，該嫌犯就曾依嚴重傷害、持有槍枝、逃避重罪、擁有用於銷售毒品 、違反假釋、入室盜竊、擁有毒品、揮舞武器、拒捕、擁有被盜車輛和擁有被盜財產等罪名，多次被拘捕。

另一名被捕的嫌犯是36歲的卡扎特（Gregory Cazatt ）。 卡扎特在被捕時被發現持有一把裝有子彈的手槍。員警隨後獲得對卡扎特在海沃住所的搜查令，並將他被送往聖麗塔監獄 ，保釋金定在26萬美元 ，後來獲得保釋。他被指控犯有多項罪行，包括：持槍搶劫和持有槍枝的重罪。事實上，先前他也曾多次被捕，原因包括使用致命武器襲擊、擁有和持有槍枝的重罪、擁有用於銷售的毒品、擁有盜竊工具、身份盜竊和拒捕。

第三名被捕的嫌犯是31歲的馬丁（Randy Martin）。他過去就曾因入室盜竊、藏有毒品進行銷售、擁有被盜財產和嚴重盜竊等罪名多次被捕。

警方呼籲，對於這三名嫌犯或者其他罪行有線索者，可以撥打510-790-6900或寫信至[email protected]。