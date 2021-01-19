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聖荷西去年12月租金跌幅 全美之冠

編譯組／灣區18日電
Yardi Matrix調查發現，聖荷西去年12月租金跌幅居全美之冠。（Getty Images）
Yardi Matrix調查發現，聖荷西去年12月租金跌幅居全美之冠。（Getty Images）

最新調查報告顯示，灣區聖荷西去年12月租金大跌，跌幅居全美各都會區之冠。

為了解各地租賃市場狀況、租金變化和優惠，房地產資訊公司Yardi Matrix調查了全美擁有50個住房單位以上的市價物業。調查結果顯示，與2019年12月相比，聖荷西去年12月租金大跌13.7%，為全美租金跌幅最大的都會區，其次是紐約，下跌11.7%，舊金山排第三，下跌9.4%。

Yardi Matrix表示，人口出走和在家工作趨勢是大都市租金下跌的主因。Yardi Matrix說：「受到疫情影響，大都會區大量服務業勞工失業，他們沒有能力支付當地高昂的租金，唯一的選擇就是離開。另外，由於大部分設施與服務都被關閉，人們失去居住在都市裡的興趣，因此也不願再支付天價租金。」

正當沿海都會區租金持續下跌之際，一些較小的內陸都會區的租金卻大幅上漲，上漲最多的是南加州的內陸帝國（Inland Empire）和北加州的大沙加緬度區，12月的漲幅分別為7.3%和6.1%。

不過，Yardi Matrix的調查結果與房地產網站Zumper的調查不同，後者的最新調查發現，舊金山是全美租金下跌最多的都會區，跌幅高達24%，其次是屋崙22%，第三是西雅圖20.6%，聖荷西只排第六，下跌14.7%。

Zumper指出，舊金山租金跌幅雖是全美最大，但仍然是全美租金最貴的租賃市場。事實上，全美最貴的前十大租賃市場幾乎沒有改變，差別只在這些市場的租金比美國其他地區高出多少而已。

Zumper 1月公布的數據顯示，灣區其他多個城市租金也大幅下跌，聖他克拉拉市下跌24%，山景城下跌23.8%，蒙洛公園市下跌23.4%。

租金 舊金山 聖荷西

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