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特定批次疫苗引過敏？聖他克拉拉縣沒人接種

記者李榮／聖荷西報導
新冠肺炎嚴重影響民眾生活，而疫苗的進展與安全性也是最被關注的議題。（記者李榮／攝影）
新冠肺炎嚴重影響民眾生活，而疫苗的進展與安全性也是最被關注的議題。（記者李榮／攝影）

加州衛生廳（California Department of Public Health，CDPH）17日晚間發布聲明指出，建議各地的醫療服務提供者，暫停使用批次41L20A的Moderna新冠疫苗，因為有部分人士在接種該批次的疫苗後，出現了過敏反應。聖他克拉拉衛生局18日指出，聖他克拉拉縣已經按照加州的建議，要求暫停施打該批次的疫苗。不過，據聖他克拉拉縣所知，聖縣目前為止還沒有人接種過這個疫苗。

該批次的疫苗在加州約有33萬劑。據聖他克拉拉縣府指出，分配到聖他克拉拉縣公共衛生局的數量約為2萬1800劑，之後再分發出去。不過，據目前的掌握情況，聖縣並沒有民眾接種了這個批次的疫苗。

聖他克拉拉縣衛生局指出，根據加州衛生廳的資料顯示，該批疫苗出現了「比平常多（higher-than-usual）」的過敏反應，其中不到十個人必須要在24小時內就醫。包過聯邦疾病控制與預防中心（CDC）、聯邦食品藥物管制局（FDA），以及製造該疫苗的藥商等，都在密切關注此事件。

州府認為，暫停這批疫苗的接種，是出於「極度謹慎（out of an extreme abundance of caution）」，疫苗供應藥商也透過疫苗不良事件報告系統 （VAERS），向聯邦政府報告出現的不良反應。

聖他克拉拉縣指出，根據加州的建議，聖他克拉拉縣已暫停使用這一批號的疫苗，「正如加州衛生廳（CDPH）所解釋的，雖然沒有疫苗或醫療程序是沒有風險的，但出現嚴重不良反應的風險，應控制在非常小的程度。」

聖他克拉拉縣指出，該批次的疫苗先前就分發至聖他克拉拉谷醫療中心（Santa Clara Valley Medical Center）、Stanford Health Care，以及El Camino Health，而縣府已經通知這些醫療院所。

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