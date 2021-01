特定批次疫苗引過敏？聖他克拉拉縣沒人接種

新冠肺炎嚴重影響民眾生活,而疫苗的進展與安全性也是最被關注的議題。(記者李榮/攝影)

加州 衛生廳(California Department of Public Health,CDPH)17日晚間發布聲明指出,建議各地的醫療服務提供者,暫停使用批次41L20A的Moderna新冠疫苗 ,因為有部分人士在接種該批次的疫苗後,出現了過敏 反應。聖他克拉拉衛生局18日指出,聖他克拉拉縣已經按照加州的建議,要求暫停施打該批次的疫苗。不過,據聖他克拉拉縣所知,聖縣目前為止還沒有人接種過這個疫苗。

該批次的疫苗在加州約有33萬劑。據聖他克拉拉縣府指出,分配到聖他克拉拉縣公共衛生局的數量約為2萬1800劑,之後再分發出去。不過,據目前的掌握情況,聖縣並沒有民眾接種了這個批次的疫苗。

聖他克拉拉縣衛生局指出,根據加州衛生廳的資料顯示,該批疫苗出現了「比平常多(higher-than-usual)」的過敏反應,其中不到十個人必須要在24小時內就醫。包過聯邦疾病控制與預防中心(CDC)、聯邦食品藥物管制局(FDA),以及製造該疫苗的藥商等,都在密切關注此事件。

州府認為,暫停這批疫苗的接種,是出於「極度謹慎(out of an extreme abundance of caution)」,疫苗供應藥商也透過疫苗不良事件報告系統 (VAERS),向聯邦政府報告出現的不良反應。

聖他克拉拉縣指出,根據加州的建議,聖他克拉拉縣已暫停使用這一批號的疫苗,「正如加州衛生廳(CDPH)所解釋的,雖然沒有疫苗或醫療程序是沒有風險的,但出現嚴重不良反應的風險,應控制在非常小的程度。」

聖他克拉拉縣指出,該批次的疫苗先前就分發至聖他克拉拉谷醫療中心(Santa Clara Valley Medical Center)、Stanford Health Care,以及El Camino Health,而縣府已經通知這些醫療院所。