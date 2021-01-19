傳播行為不同？專家：變種病毒在南灣快速成長

變種病毒出現的情況增加很快。（記者李榮／翻攝）

新冠肺炎（COVID-19）疫情 嚴峻，而且病毒又出現變異。聖他克拉拉縣衛生局17日晚間臨時召開記者會指出，研究人員發現新型肺炎變種病毒 「L452R」的情況，而且數量占比快速增加；而且這個變種病毒與先前英國的變種病毒不同。事實上，除了聖他克拉拉縣，舊金山以及蒙特瑞等多個縣也都發現這變種病毒。

舊金山加大教授Charles Chiu指出，研究人員一直在密切關注各種變種病毒的變化。他進一步指出，L452R變種病毒與先前在英國傳出的變種病毒並不相同。L452R變種病毒已出現了一段時間，以去年11月22日到今年1月3日的期間來說，這兩種變種病毒都有在加州 出現，但L452R的數量要多的多。

Charles Chiu指出，值得注意的是，去年11月22日至12月13日的研究時期，L452R變種病毒的占比還相對不高；可是在過去一個月的時間，L452R變種病毒已經快速成長。

在聖荷西凱瑟醫院（Kaiser）等發生的大型集體感染案例，以及聖縣其他感染的情況中，就有發現L452R變種病毒。聖他克拉拉縣衛生局長柯迪（Sara Cody）指出，以聖荷西凱瑟醫院為例，那次的感染規模很大、人數眾多，聖他克拉拉縣衛生局一直非常重視該案件，也不斷在試著了解情況，希望找出是否因為變種病毒的傳播行為有不同之處，或是出於其他的原因與情境，才造成大量的快速感染，「但是我們目前還不能確定」。

她表示，聖他克拉拉縣衛生局也不斷與聯邦疾病管控中心等單位合作，持續掌握最新的病毒發展情況。

加州公共衛生官員、流行病學家Erica Pan指出，「L452R」在很多國家、地區都有發現，而加州也不例外。現在還是早期的階段，研究人員正在試著掌握其發展過程，但主要是希望大眾能夠知道最新的病毒變種情況。

Erica Pan指出，目前對於這種新的變種病毒大家還不是很了解，因此呼籲民眾無論如何，都需要繼續防疫，勤洗手、保持社交距離、不群聚，一起度過疫情期間，並且在能夠打疫苗時前去接種疫苗。