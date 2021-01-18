庫比蒂諾小學老師教批判性種族理論 惹議

有老師曾在小學數學課堂中，介紹批判性種族理論的觀點，引起爭議。（記者李榮／翻攝）

加州教育 廳最近公布新版的「民族研究模板課綱」（Ethnic Studies Model Curriculum，ESMC），但其中對於包括美國 機會平等價值觀、加害者與受害者等相關議題，再度引起爭議。「支持平等權利加州人聯盟（Californians For Equal Rights, CFER）」就呼籲，民眾應該向加州教育廳表達意見，希望能拒絕過度政治化的框架，讓小學教育回歸單純。

聯盟指出，去年11月時庫比蒂諾聯合學區的R.I. Meyerholz小學的三年級學生的家長，發現一位老師在數學課的時間教授「批判性種族理論」。家長將此事放上社交媒體推特，引起了廣大迴響。

那名老師要學生從他們的種族認同中，依照權力與社會特權（privilege）來排序。老師並向學生介紹，大家是生活在一個優勢文化（dominant culture）的社會中，例如白人、中產階級、基督徒、說英語者等，都在創造並且維持文化，也讓他們「擁有並維持權力」（hold power and stay in power）。

然而，不少家長與社區人士認為，對於小學三年級的學生，討論這些觀點的時機過早。

聯盟表示，先前發生老師在小學教授批判性種族理論後，這次的加州最新版「民族研究模板課綱」又再起爭議。雖然，相較於前兩版課綱，已經象徵性地加入一些平衡觀點，但是整體的課綱還是以批判的種族理論最為基本框架。例如，在種族與膚色的基礎上，課綱武斷地區分「受害者」與「壓迫者」，並且否定機會平等、選擇，以及自由傳統等美國價值觀等。

聯盟也強調，最新版的課綱裡面，在非裔領袖列表中，沒有提及民權領袖金恩博士（Martin Luther King）。但是，卻推崇戴維斯（Angela Davis）、莎庫爾（Assata Shakur）、漢普頓（Fred Hampton）、阿布傑馬爾（Mumia Abu-Jamal）等黑豹黨（Black Panther）者。但是其中像是莎庫爾，其實曾因殺害警察被判定一級謀殺罪，「更令人驚訝的是，課綱參考目錄中，71條中居然有35條是源自於挑戰帝國主義及後殖民主義等批判種族理論的閱讀材料。」

聯盟指出，教育應該要拒絕政治意識的灌輸，批判性的民族學觀點不應該在小學時候引入。希望家長與社區人士向加州教育廳表達意見，在1月21日公共意見徵集截止日前，能夠讓教育廳知道民眾的心聲。

聯盟呼籲民眾可電郵至[email protected]。或者打電話916-319-0243。也可上網https://gtqjf9nv.paperform.co/使用模版信件。