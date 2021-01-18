自稱「驕傲男孩」舊金山男子 參與國會暴動遭起訴

一名自稱是「驕傲男孩」(Proud Boys)組織成員、舊金山 男子古德溫(Daniel Goodwyn)被聯邦調查局逮捕。他先前曾因抗爭舊金山因應新冠疫情而拒配戴口罩命令被捕，上周被控參與國會暴力行動。

根據聯邦調查局15日紀錄，當局透過一系列錄影、Instagram訊息與推特 內容，將古德溫視為國會大廈入侵者之一。調查人經由社交媒體進行探查並逮捕涉案人士。根據古德溫個人網站，他是一名網路與應用程式開發人員，過去八年在舊金山和灣區工作，曾在社交媒體帳戶發表對川普 支持，10月份因搭乘Muni公交車拒絕戴口罩被捕，並在市府廳前拍攝錄影，批評因應新冠關閉政策。

根據紐約時報報導，已有超過70人因與6日暴動有關被捕、至少有150件相關案件正在審理中。許多類似古德溫的暴動者，在社交媒體留下與暴動活動相關聯的證據。聯邦調查局長瑞伊(Christopher Wray)上周聲明表示，將與合作夥伴共同針對參與圍攻國會大廈者究責。

根據訴訟，古德溫被極右派分子吉奧奈特(Anthime Gionet)拍攝進錄影內容，並在線上轉播。他已於本周末因直播暴力行動內容後被捕。聯邦調查局起訴內容指出，古德溫戴深色太陽眼鏡、支持川普的MAGA帽子、黑褐色外套，他在現場走近吉奧奈特，說自己名叫丹尼爾‧古德溫(Daniel Goodwyn)。

當國會大廈警察示意要求古德溫離開大廈，他反嗆警察是「破誓者」(oathbreaker)，並大聲喊叫。他被控涉嫌違法故意闖入限制進入大樓，並意圖阻止或破壞政府事務的有序進行。

古德溫暴動當天在Instagram發文表示，他並未破壞任何東西，僅進入現場幾分鐘。他的推特帳戶內容充滿親川普內容，並認為新冠病毒無根據主張，還在社交平台發表反對選舉結果、口罩與舊金山經濟活動封鎖。11月份在推特帳戶發表錄影內容，說他在大選後從舊金山驅車前往華府，參加一場大規模親川普集會。