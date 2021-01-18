我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

疫苗怎麼打？有效多久？金山加大傳染病學教授解惑

想以軍禮風光離任？川普遭五角大廈拒絕

自稱「驕傲男孩」舊金山男子 參與國會暴動遭起訴

編譯組╱灣區17日電

一名自稱是「驕傲男孩」(Proud Boys)組織成員、舊金山男子古德溫(Daniel Goodwyn)被聯邦調查局逮捕。他先前曾因抗爭舊金山因應新冠疫情而拒配戴口罩命令被捕，上周被控參與國會暴力行動。

根據聯邦調查局15日紀錄，當局透過一系列錄影、Instagram訊息與推特內容，將古德溫視為國會大廈入侵者之一。調查人經由社交媒體進行探查並逮捕涉案人士。根據古德溫個人網站，他是一名網路與應用程式開發人員，過去八年在舊金山和灣區工作，曾在社交媒體帳戶發表對川普支持，10月份因搭乘Muni公交車拒絕戴口罩被捕，並在市府廳前拍攝錄影，批評因應新冠關閉政策。

根據紐約時報報導，已有超過70人因與6日暴動有關被捕、至少有150件相關案件正在審理中。許多類似古德溫的暴動者，在社交媒體留下與暴動活動相關聯的證據。聯邦調查局長瑞伊(Christopher Wray)上周聲明表示，將與合作夥伴共同針對參與圍攻國會大廈者究責。

根據訴訟，古德溫被極右派分子吉奧奈特(Anthime Gionet)拍攝進錄影內容，並在線上轉播。他已於本周末因直播暴力行動內容後被捕。聯邦調查局起訴內容指出，古德溫戴深色太陽眼鏡、支持川普的MAGA帽子、黑褐色外套，他在現場走近吉奧奈特，說自己名叫丹尼爾‧古德溫(Daniel Goodwyn)。

當國會大廈警察示意要求古德溫離開大廈，他反嗆警察是「破誓者」(oathbreaker)，並大聲喊叫。他被控涉嫌違法故意闖入限制進入大樓，並意圖阻止或破壞政府事務的有序進行。

古德溫暴動當天在Instagram發文表示，他並未破壞任何東西，僅進入現場幾分鐘。他的推特帳戶內容充滿親川普內容，並認為新冠病毒無根據主張，還在社交平台發表反對選舉結果、口罩與舊金山經濟活動封鎖。11月份在推特帳戶發表錄影內容，說他在大選後從舊金山驅車前往華府，參加一場大規模親川普集會。

舊金山 川普 推特

上一則

庫比蒂諾小學老師教批判性種族理論 惹議

下一則

專家：75%疫苗仍在冷凍櫃 美國沒準備好！

延伸閱讀

川普卸任前一日 將特赦和減刑近百人

川普卸任前一日 將特赦和減刑近百人
想以軍禮風光離任？川普遭五角大廈拒絕

想以軍禮風光離任？川普遭五角大廈拒絕
美聯社：國會暴亂推手非草根川粉 是川普競選團隊盟友

美聯社：國會暴亂推手非草根川粉 是川普競選團隊盟友
彈劾川普要花多長時間？民主黨人傷腦筋

彈劾川普要花多長時間？民主黨人傷腦筋
支持者大鬧國會 川普品牌形象事業恐受重傷

支持者大鬧國會 川普品牌形象事業恐受重傷
FBI前局長：不應起訴川普 否則「川普秀」恐再持續數年

FBI前局長：不應起訴川普 否則「川普秀」恐再持續數年

熱門新聞

加州洛杉磯 Mission Hills地區一家養老院醫務人員8日正在施打莫德納疫苗。(Getty Images)

加州加速接種疫苗 第二、第三優先群體本周注射

2021-01-11 00:28
全美本周的單日死亡人數突破4000人。1月12日那天創下4400人死亡的紀錄。(Getty Images)

加州新冠死亡數激增 好消息是…住院人數變少了

2021-01-15 23:20
加州正式宣布65歲以上民眾可開始接種新冠疫苗。（美聯社）

加州65歲以上 最快本周能打新冠疫苗了

2021-01-13 23:03
截至16日，加州只獲分配300萬劑疫苗，遠遠不能滿足加州65歲以上長者的需求。(Getty Images)

加州疫苗分配發放一片混亂 預約網站和電話都擠爆

2021-01-17 00:32
加州大型球場和停車場將設置疫苗接種站，以加快疫苗接種速度。（美聯社）

加州居家令 灣區等3個地區無限期延長

2021-01-12 22:51
李愛晨在華盛頓參加完支持川普的遊行，回到舊金山家中。（李愛晨提供）

挺川遊行歸來 李愛晨擬再赴華府

2021-01-11 02:20

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
想以軍禮風光離任？川普遭五角大廈拒絕

想以軍禮風光離任？川普遭五角大廈拒絕
華人一家三口感染 兒好轉 母進ICU 父愈來愈差

華人一家三口感染 兒好轉 母進ICU 父愈來愈差
辦公室最厭惡的4大行為！「這一點」她大呼：百思不解

辦公室最厭惡的4大行為！「這一點」她大呼：百思不解
川普下台前再打華為一拳 傳撤銷已核發的供貨許可

川普下台前再打華為一拳 傳撤銷已核發的供貨許可
那一家人「氣氛怪怪的」 服務生靠紙條救出受虐兒

那一家人「氣氛怪怪的」 服務生靠紙條救出受虐兒