加州議會 1000名軍警鎮守防暴動 迄今僅少數支持政府者出現
為因應聯邦調查局發出全國各州議會大樓可能是川普總統支持者暴力襲擊威脅的下一個戰場，1000名加州國民兵和龐大警力已在沙加緬度州議會附近鎮守待命，直至20日總統就職日。
當局用六英尺常鐵絲網包圍加州議會大廈，並有足夠武裝保護抵抗。不過，數天以來，暴動分子從未來到。現場有一名沙加緬度研究生艾爾瑞多(Christian Alvarado)手舉國旗、並戴著代表支持美國的拉丁語圖騰「E Pluribus Unum」黃色面罩，顯示他對執法人員、警察與國民警衛隊保護州議會大樓的支持。他說，大家是不同的人，但團結在一起。
艾爾瑞多的反抗議行動僅遇上一名川普支持者昂格(Frank Unger)，手舉要求總統當選人拜登為其子罪行入獄的標語。
昂格表示，在川普先前發表譴責暴力的錄影後，對於抗議群眾不足並不感到驚訝。他自己來到州議會現場是為了支持言論自由，因為仍有7500萬人投票支持川普。
另一名經常參加沙加緬度市中心活動的民眾鮑洛薩(Steven Bourasa)表示，許多他的保守派朋友未於17日出現在州議會集會，可能因看到匿名傳單宣稱將有武裝抗議。他認為，6日聯邦國會大廈暴動是計畫性行動，川普支持者當時被捲入其中。但是總統並不鼓勵任何形式的暴力。
鮑洛薩稱將於總統就職典禮當天返回州議會大樓，並期望更多川普支持者加入。
聯邦調查局警告，在拜登就職總統典禮之前，華府與其他50個州議會可能發生武裝抗議活動。執法部因此門紛紛加強安全。有超過三分之一州長召集國民兵協助保護州議會大樓和執法工作。加州州長紐森也於上周召集加州國民兵參與維安工作。
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