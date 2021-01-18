我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

疫苗怎麼打？有效多久？金山加大傳染病學教授解惑

想以軍禮風光離任？川普遭五角大廈拒絕

加州議會 1000名軍警鎮守防暴動 迄今僅少數支持政府者出現

編譯組╱灣區17日電

為因應聯邦調查局發出全國各州議會大樓可能是川普總統支持者暴力襲擊威脅的下一個戰場，1000名加州國民兵和龐大警力已在沙加緬度州議會附近鎮守待命，直至20日總統就職日。

當局用六英尺常鐵絲網包圍加州議會大廈，並有足夠武裝保護抵抗。不過，數天以來，暴動分子從未來到。現場有一名沙加緬度研究生艾爾瑞多(Christian Alvarado)手舉國旗、並戴著代表支持美國的拉丁語圖騰「E Pluribus Unum」黃色面罩，顯示他對執法人員、警察與國民警衛隊保護州議會大樓的支持。他說，大家是不同的人，但團結在一起。

艾爾瑞多的反抗議行動僅遇上一名川普支持者昂格(Frank Unger)，手舉要求總統當選人拜登為其子罪行入獄的標語。

昂格表示，在川普先前發表譴責暴力的錄影後，對於抗議群眾不足並不感到驚訝。他自己來到州議會現場是為了支持言論自由，因為仍有7500萬人投票支持川普。

另一名經常參加沙加緬度市中心活動的民眾鮑洛薩(Steven Bourasa)表示，許多他的保守派朋友未於17日出現在州議會集會，可能因看到匿名傳單宣稱將有武裝抗議。他認為，6日聯邦國會大廈暴動是計畫性行動，川普支持者當時被捲入其中。但是總統並不鼓勵任何形式的暴力。

鮑洛薩稱將於總統就職典禮當天返回州議會大樓，並期望更多川普支持者加入。

聯邦調查局警告，在拜登就職總統典禮之前，華府與其他50個州議會可能發生武裝抗議活動。執法部因此門紛紛加強安全。有超過三分之一州長召集國民兵協助保護州議會大樓和執法工作。加州州長紐森也於上周召集加州國民兵參與維安工作。

川普 加州 國民兵

上一則

專家：75%疫苗仍在冷凍櫃 美國沒準備好！

延伸閱讀

想以軍禮風光離任？川普遭五角大廈拒絕

想以軍禮風光離任？川普遭五角大廈拒絕
美聯社：國會暴亂推手非草根川粉 是川普競選團隊盟友

美聯社：國會暴亂推手非草根川粉 是川普競選團隊盟友
彈劾川普要花多長時間？民主黨人傷腦筋

彈劾川普要花多長時間？民主黨人傷腦筋
拜登接爛攤子 就職要射12支箭

拜登接爛攤子 就職要射12支箭
支持者大鬧國會 川普品牌形象事業恐受重傷

支持者大鬧國會 川普品牌形象事業恐受重傷
傳拜登上任後將首先訪問英國 與強生盡釋前嫌

傳拜登上任後將首先訪問英國 與強生盡釋前嫌

熱門新聞

加州洛杉磯 Mission Hills地區一家養老院醫務人員8日正在施打莫德納疫苗。(Getty Images)

加州加速接種疫苗 第二、第三優先群體本周注射

2021-01-11 00:28
全美本周的單日死亡人數突破4000人。1月12日那天創下4400人死亡的紀錄。(Getty Images)

加州新冠死亡數激增 好消息是…住院人數變少了

2021-01-15 23:20
加州正式宣布65歲以上民眾可開始接種新冠疫苗。（美聯社）

加州65歲以上 最快本周能打新冠疫苗了

2021-01-13 23:03
截至16日，加州只獲分配300萬劑疫苗，遠遠不能滿足加州65歲以上長者的需求。(Getty Images)

加州疫苗分配發放一片混亂 預約網站和電話都擠爆

2021-01-17 00:32
加州大型球場和停車場將設置疫苗接種站，以加快疫苗接種速度。（美聯社）

加州居家令 灣區等3個地區無限期延長

2021-01-12 22:51
李愛晨在華盛頓參加完支持川普的遊行，回到舊金山家中。（李愛晨提供）

挺川遊行歸來 李愛晨擬再赴華府

2021-01-11 02:20

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
想以軍禮風光離任？川普遭五角大廈拒絕

想以軍禮風光離任？川普遭五角大廈拒絕
華人一家三口感染 兒好轉 母進ICU 父愈來愈差

華人一家三口感染 兒好轉 母進ICU 父愈來愈差
辦公室最厭惡的4大行為！「這一點」她大呼：百思不解

辦公室最厭惡的4大行為！「這一點」她大呼：百思不解
川普下台前再打華為一拳 傳撤銷已核發的供貨許可

川普下台前再打華為一拳 傳撤銷已核發的供貨許可
那一家人「氣氛怪怪的」 服務生靠紙條救出受虐兒

那一家人「氣氛怪怪的」 服務生靠紙條救出受虐兒