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纏訟20年 PG&E汙染港灣 付1.9億與舊金山市府和解

記者黃少華／舊金山報導
Marina Small Craft Harbor港灣將通過PG&E的巨額和解金進行清理工作。（圖片取自Google地圖）
Marina Small Craft Harbor港灣將通過PG&E的巨額和解金進行清理工作。（圖片取自Google地圖）

舊金山市府律師夏雷拉（Dennis Herrera）1月15日宣布，太平洋瓦電（PG&E）同意向市府支付最高達1億9000萬元的和解金，以結束市府發起的一場持續了20年的官司，解決Marina Small Craft Harbor港灣的清理工作。

市府第一次就這一問題對PG&E提起訴訟是在2001年。原因是在這片港灣東邊的地下土壤和沉積物中發現了污染化合物，污染源是港灣附近的煤氣化工廠過度排放。

夏雷拉在一份聲明中說：「我很高興，PG&E在這種情況下終於做了正確的事情，並為清理污染付出了代價。不幸的是，我們不得不把他們告上法庭，然後經過多年的談判才得到這個結果。但歸根結底，這一和解金將不僅造福於這一地區的居民，還將通過新增濱海娛樂設施的機會惠及所有舊金山市民。」

夏雷拉指出，港灣清理工作一旦完成，市府康樂公園部將推進港口改善計畫，包括重修港灣東部出現故障的碼頭，增建通往金門海灣的康樂步道

康樂公園部總經理金斯堡（Phil Ginsburg）說：「清理港灣東部遺址將恢復生物棲息地，改善公眾進入海灣的通道，擴大康樂機會，提高我們碼頭的長期生存能力。我很感謝PG&E對這一解決方案的承諾。這將為我們所有人提供一個乾淨、健康的海濱。」

夏雷拉表示，根據和解協議，PG&E將支付1億6000萬元至1億9000萬元，以解決改造項目的費用。在最終敲定之前，這一和解方案需舊金山娛樂和公園委員會審查，並獲得市議會的最終批准。

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