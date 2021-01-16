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拚推翻22號提案 網約車司機：盼有勞工保障

記者陳程威╱灣區報導
網約車司機們要求獲得完善勞工保護。（網約司機聯盟提供）
網約車司機們要求獲得完善勞工保護。（網約司機聯盟提供）

本周多名網約司機和工會提起訴訟，試圖推翻加州去年的22號提案 ( Prop 22)。該提案將零工的非雇員身分納入法律的範圍，但眾多司機與工會稱，Prop 22違反加州憲法以及侵害勞工的權益。

在大公司們花費了多達2億多元之後，Prop 22在去年11月以巨大優勢獲得通過。訴訟稱，這項投票非法地將網約車司機排除在對勞工的基本保護之外，Prop 22使得大型網約車公司如Uber和Lyft等，可以將司機歸為獨立承包商，從而免除了大型零工企業必須為工人提供最低工資、醫療保健和組織權利等基本義務。

來自網約車司機聯合工會（Rideshare Drivers United），同時也是拼車司機的摩爾（Nicole Moore）在受訪時表示，司機工會百分之百支持這次的訴訟。談到Prop22，摩爾表示，這是大型企業利用自己所掌握的雄厚資金濫用了投票。那次投票，大公司用來進行投票動員的花費，是反對者們資金的15倍，堪稱加州歷史上最貴的投票。

摩爾表示，雖然Prop 22承諾會給予司機們最低工資的1.2倍的薪水，但關於工作的時間的計算才是問題的關鍵，「一個Uber司機只有50%-70%的時間是在接送客人，剩下的30%-50%時間都是司機在等待客人的時間，而這些等待時間都不會被Uber等公司計算到工作時間裡。在這種情況下，Uber司機獲得的薪水是遠低於最低工資的保護的。」

摩爾說，雖然Prop 22承諾給司機更高的工資，但實際上司機的收入卻是變少了。同時在Prop 22的條款下，司機們將不會獲得失業、工傷保險、家庭休假等受到勞工法律保護的權益。

技術工人聯盟（Tech Workers Coalition）也發表聲明支持網約車司機：「一些人開發了能夠用來剝削基於應用程序工人的技術。我們有責任反抗。」

摩爾感謝技術工人聯合會的支持，同時表示技術工人與網約車司機等零工經濟從業人員利益一致。

因新冠疫情的影響，工會內60-70%司機目前無法工作，同時工會中有75%的司機必須自己花錢去購買個人防護設備（PPE）；此外對於仍在工作的拼車司機，他們還需要花費額外的時間去清潔汽車從而確保安全。「我們要求的並不多、訴求就是希望網約車司機與其他工人一樣獲得勞動法規的保護，包括失業保險，最低工資的保護，家庭休假等。」摩爾說。

網約車 投票 加州

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