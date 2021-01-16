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全美花樣滑冰錦標賽 劉美賢挑戰三連冠 陳楷雯暫列第4

記者黃少華／舊金山—拉斯維加斯連線報導
劉美賢展示出比以往更強的藝術感染力。（賽會直播視頻截圖）
劉美賢展示出比以往更強的藝術感染力。（賽會直播視頻截圖）

在拉斯維加斯舉行的2021年全美花樣滑冰錦標賽上，曾連奪2019和2020年度賽會女單冠軍的灣區華裔名將劉美賢（Alysa Liu）向三連冠的目標發起衝擊。1月14日的短節目比賽中，劉美賢奪得76.36分，暫列第二位；2017年度賽會冠軍陳楷雯（Karen Chen）以70.99分暫列第四位。

本賽季，劉美賢更換了新教練斯卡利（Massimo Scali）和阿博特（Jeremy Abbott）。教練團隊過去一年要求劉美賢提高更具藝術感染力的節目內容分（PCS），而不僅僅是反映跳躍難度和穩定性的技術分（TES），兩項分數要做到平衡，加上身高增加3至4吋，以及新冠疫情而缺少參賽機會，都對劉美賢的此次參賽造成很大挑戰。

劉美賢的短節目選擇了費里尼（Federico Fellini）導演電影「大路」（La Strada）配樂作為伴奏，作曲者是羅塔（Nino Rota）。劉美賢身穿一身紅色表演服並紮起馬尾辮，以歡快的節奏演繹劇中裝扮成小丑模樣的女主角傑索米納，不斷嘗試在生活裡找尋微小幸福。

在整套短節目表演中，劉美賢先後完成了菲利普三周跳、阿克塞爾兩周跳、勾手三周跳+後外點冰三周跳，她的滑行和各種旋轉都相當流暢，所有的GOE項目都是正加分。劉美賢得到41.56分的技術分以及34.80分的節目內容分，短節目得分為76.36分。她對自己的表現感到滿意而展現出微笑。

稍早前登場的陳楷雯同樣表現出色。在科幻電影Rise的配樂伴奏下，她在短節目中先後完成了阿克塞爾兩周跳、勾手三周跳、勾手三周跳+後外點冰四周跳、後外結環三周跳，滑行和各種旋轉都沒有出現失誤，所有GOE項目都是正加分。

陳楷雯獲得了35.75分的技術分和35.24分的節目內容分；她的短節目得分為70.99分，刷新了個人職業生涯的短節目得分紀錄。

共有17名選手參加了女單比賽。短節目過後，暫時排名第一位的是特內爾（Bradie Tennell），得分為79.40分。貝爾（Mariah Bell）暫時排名第三，得分是72.37分。

陳楷雯展示燕式步滑行。（賽會直播視頻截圖）
陳楷雯展示燕式步滑行。（賽會直播視頻截圖）

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