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加州新冠死亡數激增 好消息是…住院人數變少了

聖縣擴大疫苗接種 每周可施打3萬人

記者陳程威／聖荷西報導
聖他克拉拉谷醫療中心醫療官湯儀談聖縣疫苗狀況。（記者會視訊截圖）
聖他克拉拉谷醫療中心醫療官湯儀談聖縣疫苗狀況。（記者會視訊截圖）

聖他克拉拉縣官員15日宣布，聖他克拉拉谷醫療中心現在每天可以在全縣多個地點，為6000多名縣居民接種新冠疫苗，包括Berger Drive縣政府設施和聖縣露天市集Fairgrounds的大規模接種點。

截至2021年1月14日，聖縣衛生系統已向符合資格的醫療保健工作者和75歲及以上的個人接種了3萬2352劑第一劑疫苗，和6594劑第二劑疫苗。隨著本周能力疫苗注射能力的顯著擴大，聖縣衛生系統正步入軌道，每周可以為3萬多名居民接種疫苗。

目前聖縣的醫療保健系統繼續擴大能力，並確保符合條件的個人迅速獲得疫苗。聖他克拉拉谷醫療中心醫療官湯儀（Jennifer Tong）表示，目前聖縣衛生機構的接種能力已經大幅提高，下周也會在莫甘山設立新的接種點，目前對於聖縣疫苗接種的限制是疫苗的供應量的問題。在本周，州政府將疫苗施打對象擴展到65歲及以上的居民，但疫苗的供應量以及每天的施打人數，在不同的醫療系統是不一樣的。

聖他克拉拉縣行政官威廉斯（James Williams）表示，由於聯邦與州政府的疫苗接種優先範圍常常變化，聖縣政府無法確切得知將來的疫苗數量。

在聖他克拉拉縣，所有衛生保健系統都在為符合1A階段條件的衛生保健工作者接種疫苗，一些系統已將資格擴大到75歲及以上的個人。而凱瑟醫院現在可以為65歲及以上的人士進行疫苗的施打。關於疫苗資格和如何預約的最新信息，可在該縣的網站：sccfreevax.org上獲得。

隨著疫苗向越來越多的人推廣，聖他克拉拉縣官員繼續敦促遵守所有的社交距離和口罩規程。

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