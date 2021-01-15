園藝學家沈蔭椿病逝 享壽87歲 著作受柯林頓讚賞

著名園藝學家沈蔭椿在灣區逝世。 (沈蔭椿家人提供)

國際園藝大師、國際盆栽協會會員、國際山茶花協會會員、英國皇家盆栽協會會員、美國 杜鵑協會會員沈蔭椿，於2021年1月9日在舊金山 灣區米爾斯半島醫療中心（Milles-Peninsula Medical Center）逝世，享壽87歲。

沈蔭椿出生在中國 江蘇省無錫市園藝世家，父親沈淵如有「江南蘭王」美譽。從小跟隨父親學習園藝，沈蔭椿耳濡目染，一生鑽研花木。他曾出版了「微型盆栽藝術」、「杜鵑花」、「山茶花」和「蘭花」等專著。1984年，沈蔭椿定居美國舊金山灣區，他雖遠離故土，但依然與花為伴，從事著杜鵑花、山茶花的研究和育種。

1992年他在美國出版「中國盆栽和盆景藝術」，該書被美國國會圖書館收藏，並受到時任美國總統柯林頓讚賞。2016年，沈蔭椿歷時八年多，收集、整理世界範圍內的杜鵑花資料，完成「杜鵑花」一書，匡正中西方花卉交流中的誤傳、訛傳，為中國杜鵑花正本清源。

沈蔭椿始終心懷故國，多年來他廣泛聯絡杜鵑花圃，結交園藝界名人，給中國帶來世界園藝進展新知，也讓世界園藝界更了解中國。

2019年中國中央電視台紀錄片「花開中國」到舊金山專訪沈蔭椿，紀錄他致力新型杜鵑的育種研究和為中西方花卉交流所作的貢獻，留下一段極其珍貴的影像片段。

種花寫書日復一日，直到因病住院，沈蔭椿仍筆耕不輟，潛心於高山杜鵑的圖書編撰。

沈蔭椿的家屬表示，「沈蔭椿的離世是園藝界一大損失。他對園藝的癡情、執著、嚴謹將一直深深影響著我們。

鍳於當前特殊時期，喪事一切從簡，特敬告各界好友。」