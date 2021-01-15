牛年新春將至 11個牛雕像陪你過年

本地藝術家參與製作牛雕像。（取自花車巡遊官方社交媒體）

牛年的農曆新春將至。雖然2021年的舊金山 華埠花車巡遊將會在線上舉辦，但是仍然會有實體的展覽讓民眾感受牛年的過年氣氛。

花車巡遊主辦方在14日宣布，將會製作11個牛雕像在全市11個地方展出，展出的時間是2月3日至3月14日。這些雕像都會由本地藝術家設計製作，展現不同的文化主題。同時主辦方透露，民眾可以在牛雕像的身上找到二維碼，掃碼之後與牛雕像合影、發上社交媒體，也可以參與評獎活動。展覽結束之後，這些牛雕像也會被拿去拍賣，所得款項將幫助本地的非盈利機構。

更多詳情可以登錄以下網址查詢：https://chineseparade.com/ox-on-parade/。

舊金山花車巡遊活動歷時悠久，自1860年代以來，移民美國 的華人持續在慶祝農曆新年。這項活動至今已經有超過150年歷史。每年的活動中不僅有各個政要和商界團體，也吸引成千上萬的本地民眾和遊客前來觀賞。

今年因為疫情，巡遊將改為線上播放。播放時間是2021年2月20日晚上6時，民眾可以通過KTVU以及26台觀看。同時在巡遊開始之前，通過網站（www.chineseparade.com）和社交媒體（臉書、推特、Instagram @chineseparade 等）則可以看到其他的巡遊相關的節目。